ПАРИЖ, 8 мар — РИА Новости. Французская газета Monde опубликовала в среду выдержки из документа, который, как указывает издание, "послужит базой для законопроекта, посвященного сдерживанию распространения фейк-ньюз" и направленного на ужесточение контроля за СМИ, в том числе — за RT и Sputnik.
О разработке "закона против фейк-ньюз" Макрон заявил в начале января в ходе новогодней встречи с журналистами в Елисейском дворце. В начале марта о намерении Франции принять такой закон заявила и министр культуры страны Франсуаза Ниссен.
Согласно публикации, новый закон расширяет полномочия Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), в частности, в отношении "СМИ, связанных с зарубежными государствами". В качестве таких СМИ в статье многократно упоминаются лишь телеканал RT и агентство Sputnik.
"Теперь CSA сможет отказывать в выдаче разрешения компании, контролируемой другим государством или находящейся "под влиянием такого государства", если СМИ "вызывает подозрения в том, что угрожает национальным фундаментальным интересам или задействован в дестабилизации (государственных) институтов, в частности, путем распространения ложных новостей", — пишет издание. Для других телеканалов такая мера будет возможной в случае "необходимости сохранения общественного порядка".
Там говорится, что Государственный совет Франции сможет принимать решение о приостановке вещания таких каналов, работающих без соглашения с CSA и вещающих, например, через спутник.
"Чтобы оценить риск дестабилизации, который несет зарубежное государственное СМИ, CSA сможет учитывать контент "филиалов" штаб-квартиры издания, в частности, "в электронной форме". Это упоминание, похоже, связано с тем обстоятельством, что RT имеет несколько каналов в мире", — написано в статье.
Среди иных мер, которые могут попасть в закон — введение возможности использования юридической процедуры на период президентских, парламентских и европейский выборов, которая позволила бы "прекратить распространение" ложной информации, удалять контент, закрывать аккаунты в социальных сетях.
Социальные сети, а также различные интернет-платформы и интернет-провайдеров также обяжут предлагать своим пользователям механизм для указания на ложные новости. Также они должны будут "сделать публичными способы борьбы с фейк-ньюз".
Вместе с тем, отдельно указано, что "в ходе избирательных кампаний "платформы", в числе которых соцсети, должны давать "ясную, лояльную и прозрачную информацию" по "информационному контенту, связанному с текущими событиями", который продвигается за плату: должно быть указано имя плательщика…, а также потраченная сумма, если она превосходит некоторую отметку".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону внимательно перечитать конституцию своей страны.