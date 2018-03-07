МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Великобритании отреагировали на статьи некоторых британских СМИ, в которых Россию бездоказательно обвиняют в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter диппредставительства.

Дипломаты разместили фото статей британских газет The Times и The Guardian со следующими заголовками: "Темные искусства русских отравителей", "Скрипаля могли наказать за продолжение сотрудничества с британской разведкой", "Джонсон заявил о жестком ответе в случае связи (отравления. — Прим. ред.) с Москвой".

"Презумпция невиновности 2.0: понятия не имеем, что произошло, понятия не имеем, почему это произошло, но в этом виноваты русские", — написали сотрудники посольства.

Presumption of innocence 2.0: no idea what happened, no idea why it happened, but Russians are to blame. pic.twitter.com/JmK9tNgd3i — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 7 марта 2018 г.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что речь идет об экс-полковнике ГРУ и его дочери.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда в Россию передали десять человек, включая Анну Чапман.