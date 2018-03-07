МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Великобритании отреагировали на статьи некоторых британских СМИ, в которых Россию бездоказательно обвиняют в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter диппредставительства.
"Презумпция невиновности 2.0: понятия не имеем, что произошло, понятия не имеем, почему это произошло, но в этом виноваты русские", — написали сотрудники посольства.
Presumption of innocence 2.0: no idea what happened, no idea why it happened, but Russians are to blame. pic.twitter.com/JmK9tNgd3i— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 7 марта 2018 г.
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда в Россию передали десять человек, включая Анну Чапман.