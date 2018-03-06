Симоньян о "миллионном" гонораре Моуринью: ставлю двойку за креативность

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение The Times о том, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью якобы получит миллион фунтов за пять дней работы на телеканале.
Известный португальский специалист будет работать экспертом RT во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Моуринью примет участие в нескольких спецвыпусках, посвященных мундиалю.
Также во время турнира на RT будут работать бывший голкипер сборной Дании и "МЮ" Петер Шмейхель и легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама.