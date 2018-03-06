Симоньян о "миллионном" гонораре Моуринью: ставлю двойку за креативность

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение The Times о том, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью якобы получит миллион фунтов за пять дней работы на телеканале.

"Ставлю двойку за креативность. Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками", — сказала Симоньян.

Известный португальский специалист будет работать экспертом RT во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Моуринью примет участие в нескольких спецвыпусках, посвященных мундиалю.

Также во время турнира на RT будут работать бывший голкипер сборной Дании и "МЮ" Петер Шмейхель и легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама.