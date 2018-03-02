Симоньян прокомментировала нападки Госдепа на российских журналистов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент на брифинге в Госдепе, когда официальный представитель ведомства Хезер Науэрт отказалась отвечать на вопросы российских журналистов.

"По-моему, российских журналистов они боятся больше, чем российских ракет", - заявила Симоньян.

Во время пресс-конференции Науэрт отказалась дискутировать с журналистом телеканала "Россия 1" спросившего, продолжит ли Вашингтон переговоры с Москвой по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Представитель ведомства заявила, что Вашингтон беспокоит, когда на видео российское оружие атакует США.

Другая журналистка попыталась возразить, отметив что на видео не показан удар по США. "А, вы тоже из России? Ясно все с вами. Идем дальше", - отреагировала Науэрт.

Подобное поведение возмутило даже представителей американских СМИ. "Они не российские чиновники. Они просто задают вопрос о России", - возразил один из журналистов, а другой отметил, что на кадрах действительно не видно попадания ракет именно по США.

МИД назвал поведение Науэрт недопустимым, пригрозив в случае повторения инцидента сделать "специальные места для журналистов из США".

Российские журналисты регулярно становятся объектом нападок со стороны представителей Госдепартамента. И при прежней, и при нынешней администрации их обвиняют в работе на Кремль и относятся иначе, чем к сотрудникам других СМИ.