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МИД разоблачил фейки в СМИ о "кокаиновом скандале"

Сюжет:
Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (28)
11:3828.02.2018
(обновлено: 13:36 28.02.2018)
7602318
© Фото : МИД РоссииСкриншот страницы из раздела Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России на сайте МИДСкриншот страницы из раздела Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России на сайте МИД
© Фото : МИД России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел уличило ряд журналистов и блогеров в распространении "непроверенных и конспирологических сведений" о совместной операции Москвы и Буэнос-Айреса по пресечению канала поставок наркотиков в Россию.

История наоборот

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
В МИД назвали возникающие в СМИ версии по "кокаиновому делу" домыслами
Ранее в соцсетях появился пост проживающего в Аргентине россиянина Максима Миронова, который утверждал, что его дети заочно учатся в школе при посольстве. По словам Миронова, "готовящиеся к поставке на европейские рынки наркотики" сначала обнаружила аргентинская сторона, а уже потом к расследованию подключилось посольство. Эта версия не имеет ничего общего с реальностью, заявили в МИД.

"В очередной раз подчеркиваем: все было с точностью до наоборот. Наркотики были обнаружены сотрудниками посольства. Об этом неоднократно заявляла как российская сторона, так и наши аргентинские партнеры", — отметили в ведомстве.

МИД также назвал ложными сообщения о том, что наркотики планировалось отправить в Москву дипломатической почтой.

"Повторим, что указанный груз не мог быть отправлен с задействованием дипломатических каналов. Такая постановка вопроса демонстрирует незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом диппредставительства", — отметили на Смоленской площади.

Сотни фальсификаций

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
Сотрудники ФСБ трижды приезжали в Аргентину из-за "кокаинового дела"
В информационной войне журналисты не пощадили даже погибших. К скандалу "прицепили" бывшего сотрудника Латиноамериканского департамента МИД, ныне покойного Петра Польщикова. Смерть дипломата связали с наркокартелями, однако есть подтвержденная информация, что Польщиков погиб из-за несчастного случая, не связанного с работой.

Не только лживой, но и оскорбительной в ведомстве назвали статью издания 812'Online, в которой утверждается, что "сердечные приступы дипломатов могут быть связаны с "кокаиновым делом".

"Выдвигая эти беспочвенные обвинения, авторы данного материала явно не подумали о чувствах родственников ушедших от нас дипломатов", — указали в МИД.

Спецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаина
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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"С точностью до наоборот": в Москве опровергли домыслы о "кокаиновом деле"
К числу выдумок относятся и "несоответствия", которые ряд СМИ обнаружили в "представленных" МИД и ФСБ данных о весе конфискованной партии — 389 килограммов и 362 килограмма.

"Обращаем внимание, что со стороны МИД России конкретный вес перехваченного наркотика ни разу не озвучивался", — подчеркнули дипломаты.

Журналисты телеканала "Настоящее время" и вовсе договорились до того, что наркотический рынок внутри страны давно "контролируется российским внешнеполитическим ведомством и соответствующими силовыми структурами".

На Смоленской площади подчеркнули: это не все примеры намеренной дезинформации — подобных публикаций сотни. В ведомстве напомнили, что расследование дела еще не завершено и единственным достоверным источником информации по этой теме можно считать официальные комментарии следственных органов.

Совместная операция

Спецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаина
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Дипломаты прокомментировали сообщения об отправке диппочтой наркотиков
В конце прошлого года спецслужбам двух стран удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Несколько подозреваемых задержали в Аргентине, других — в России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.

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Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
shumov.1973oval4000
oval4000, А какие в вашем понимании не "либерастические" СМИ? Назовите хоть одно, особенно учитывая , что глава государства 100% либерал.
12:27
28.02.2018
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Anatoly Kizlyukshumov.1973
shumov.1973, Медведев не глава государства, а премьер-министр. Я понимаю ваши трудности в том, чтобы разобраться, кто правые, кто левые, а кто центристы. Сейчас многое перевёрнуто с ног на голову. Раньше левые были глобалистами и интернационалистами, а сейчас эту тему продвигают Конгресс США и ФРС.
13:34
28.02.2018
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