МИД разоблачил фейки в СМИ о "кокаиновом скандале"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел уличило ряд журналистов и блогеров в распространении "непроверенных и конспирологических сведений" о совместной операции Москвы и Буэнос-Айреса по пресечению канала поставок наркотиков в Россию.
История наоборот
"В очередной раз подчеркиваем: все было с точностью до наоборот. Наркотики были обнаружены сотрудниками посольства. Об этом неоднократно заявляла как российская сторона, так и наши аргентинские партнеры", — отметили в ведомстве.
МИД также назвал ложными сообщения о том, что наркотики планировалось отправить в Москву дипломатической почтой.
"Повторим, что указанный груз не мог быть отправлен с задействованием дипломатических каналов. Такая постановка вопроса демонстрирует незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом диппредставительства", — отметили на Смоленской площади.
Сотни фальсификаций
Не только лживой, но и оскорбительной в ведомстве назвали статью издания 812'Online, в которой утверждается, что "сердечные приступы дипломатов могут быть связаны с "кокаиновым делом".
"Выдвигая эти беспочвенные обвинения, авторы данного материала явно не подумали о чувствах родственников ушедших от нас дипломатов", — указали в МИД.
"Обращаем внимание, что со стороны МИД России конкретный вес перехваченного наркотика ни разу не озвучивался", — подчеркнули дипломаты.
Журналисты телеканала "Настоящее время" и вовсе договорились до того, что наркотический рынок внутри страны давно "контролируется российским внешнеполитическим ведомством и соответствующими силовыми структурами".
На Смоленской площади подчеркнули: это не все примеры намеренной дезинформации — подобных публикаций сотни. В ведомстве напомнили, что расследование дела еще не завершено и единственным достоверным источником информации по этой теме можно считать официальные комментарии следственных органов.
Совместная операция
Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.