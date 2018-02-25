На Украине рассказали, как российские хоккеисты "чудом избежали позора"

Российские хоккеисты радуются победе в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 24 февраля 2018

Российские хоккеисты радуются победе в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 24 февраля 2018

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинское издание "Обозреватель" опубликовало статью под заголовком "Российские хоккеисты чудом избежали позора в финале Олимпиады-2018", чем вызвало возмущение у пользователей Сети.

В материале говорится, что во время игры россияне столкнулись с "невероятными трудностями" и "долго ничего не могли сделать с противником".

В Twitter текст украинского СМИ восприняли неоднозначно.

"Мы так рады за Украину, что она здорово сыграла в хоккей!!!" — написал zivov55.

а немецкие хоккеисты чудом не избежали позора….бугаааа — Добрыня Яковлев (@mega_dudincev) 25 февраля 2018 г.

Ничего необычного, просто заголовки украинских СМИ. pic.twitter.com/N2ojsfsIYw — Голос Мордора (@spacelordrock) 25 февраля 2018 г.

Ранее в Сети активно обсуждали статью New York Post, в которой олимпийских чемпионов назвали "командой без страны".

В воскресенье российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевали олимпийское золото. В 1992 году первое место заняла объединенная команда стран бывшего СССР. До этого на Играх семь раз одерживали победу советские спортсмены.

По результатам турнира немецкая сборная получила серебряные медали, а сборная Канады — бронзовые.