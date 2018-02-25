МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Газета New York Post опубликовала новость о победе российской сборной по хоккею над Германией с заголовком "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее". Многих пользователей Twitter это возмутило.
A team without a country wins hockey gold https://t.co/qUFkF31SRg pic.twitter.com/4nwYICl1p9— New York Post (@nypost) February 25, 2018
"Команда без страны проиграла в четверть финале (намек на США — ред."), — пишет Виктория Богатырева.
"Журналист без мозгов написал эту статью", — пишет vurdu
"Хаха, у США подгорает", — написал Azam Pseun.
USA on fire hahahah pic.twitter.com/sfHTnYjfxa— Azam Pseun (@PSEUNOFF) February 25, 2018
"Россия без флага, США без команды", — написал vladmonreal.
"Команда без медалей".
Team without medals pic.twitter.com/OqIXhTjIrY— Ник Биряльцев (@NBiryaltsev) February 25, 2018
"Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно — это тупой омерзительный заголовок", — пишет Alexa S.
"Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете", — написала Екатерина Боброва.
"А на каком-то там месте ваша команда кстати?", — обратился к New York Post пользователь Shalidor.
February 25, 2018
"У них есть страна, это просто у тупого журналиста совсем нет мозга", — пишет Эндрю Гилмор.
Russia win, the US sucks! pic.twitter.com/uELafG40sY— ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) February 25, 2018
Сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское золото. В 1992 году золото завоевала объединенная команда. До этого в Олимпийских играх семь раз одерживала победу сборная СССР.
Сборная Германии, таким образом, получит серебряные медали, а сборная Канады — бронзовые.
Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады, он же стал лучшим распасовщиком. В списке лучших снайперов первую строчку разделили Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком турнира, Кирилл Капризов и американец Райан Донато.