МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Газета New York Post опубликовала новость о победе российской сборной по хоккею над Германией с заголовком "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее". Многих пользователей Twitter это возмутило.

A team without a country wins hockey gold https://t.co/qUFkF31SRg pic.twitter.com/4nwYICl1p9 — New York Post (@nypost) February 25, 2018

​"Команда без страны проиграла в четверть финале (намек на США — ред."), — пишет Виктория Богатырева.

"Журналист без мозгов написал эту статью", — пишет vurdu

"Хаха, у США подгорает", — написал Azam Pseun.

USA on fire hahahah pic.twitter.com/sfHTnYjfxa — Azam Pseun (@PSEUNOFF) February 25, 2018

​"Россия без флага, США без команды", — написал vladmonreal.

"Команда без медалей".

Team without medals pic.twitter.com/OqIXhTjIrY — Ник Биряльцев (@NBiryaltsev) February 25, 2018

​"Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно — это тупой омерзительный заголовок", — пишет Alexa S.

"Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете", — написала Екатерина Боброва.

"А на каком-то там месте ваша команда кстати?", — обратился к New York Post пользователь Shalidor.

​"У них есть страна, это просто у тупого журналиста совсем нет мозга", — пишет Эндрю Гилмор.

​Сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское золото. В 1992 году золото завоевала объединенная команда. До этого в Олимпийских играх семь раз одерживала победу сборная СССР.

Сборная Германии, таким образом, получит серебряные медали, а сборная Канады — бронзовые.

Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады, он же стал лучшим распасовщиком. В списке лучших снайперов первую строчку разделили Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком турнира, Кирилл Капризов и американец Райан Донато.