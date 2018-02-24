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Владимир Познер объяснил, почему покинул прямой эфир канала "Аль-Джазира"

23:5924.02.2018
(обновлено: 02:09 25.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер. Архивное фотоТелеведущий Владимир Познер. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Познер объяснил причины своего ухода во время прямого эфира на телеканале "Аль-Джазира": по его словам, он согласился участвовать лишь при условии, что в передаче будет предпринята "честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня", а дебатов не будет; эти условия в итоге соблюдены каналом не были.

Тележурналист Владимир Познер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Передача телеканала "Аль-Джазира" вышла в эфир 23 февраля, Познер, которому, по его словам, неоднократно предлагали принять участие в программе, появился в эфире по видеосвязи. На сайте "Аль-Джазиры" в субботу появилось сообщение, что состоялась такая программа, и в конце материала в приписке от редактора сообщалось, что Познер покинул студию, предпочтя не участвовать в дебатах.

"Примерно два месяца тому назад в очередной раз со мной связался один из продюсеров канала и сообщил, что хотят посвятить одну программу целиком России, чтобы дать возможность зрителям "лучше понять" то, что происходит в этой стране. Он сказал мне, что участвовать в программе будут только представители России, что это будет честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня. Должен сказать, что я, несмотря на весь мой опыт, клюнул на это предложение и дал согласие быть одним из участников программы", — написал Познер в колонке на своем официальном сайте Познер Online.

Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivai
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По его словам, "дальше были всякие организационные сложности", и "пару раз пришлось перенести дату записи".

"Я настаивал на том, (а) чтобы был либо прямой эфир, либо запись в режиме прямого эфира; (б) чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения. Меня заверили, что так оно и будет. Подбор участников определился не сразу", — отметил Познер.

По его словам, изначально в программу вместе с ним планировали пригласить политического журналиста Михаила Зыгаря и профессора Нину Хрущеву (внучку Никиты Хрущева, живущую в Нью-Йорке).

"Потом не смогла Хрущева, и мы с Зыгарем, переговорив, решили, что нам выступать вдвоем бессмысленно. В конце концов пригласили Евгению Альбац (главный редактор журнала The New Times) и Владимира Кара-Мурзу. Узнав об этом, я выразил опасения, что нормального разговора не получится, а будет нечто вроде диспута, поскольку и Альбац, и Кара-Мурза придерживаются оппозиционных взглядов (пишу об этом без тени осуждения). Я подчеркнул, что я не стану участвовать в политических дебатах, во-первых, потому что я совершенно не стремлюсь к спору ни с Евгенией Альбац, ни с Владимиром Кара-Мурзой, и, во-вторых, потому что аудитория абсолютно ничего не знает о России и ничего не поймет, в лучшем случае решит, что прав тот, кто, с ее точки зрения, "лучше сказал", — написал телеведущий.

По словам Познера, его "заверили, что никаких дебатов не будет".

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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"С самой первой минуты программы я понял, что "вляпался": ведущий тут же напомнил зрителям о том, что в России скоро выборы, в которых принимает участие "кагэбэшник" Путин, то есть тон был задан сразу же. Я должен был тут же встать и уйти. Ведущий спросил меня, считаю ли я Россию демократией, на что я ответил, что нет, не считаю, хотя есть некоторые демократические признаки. Затем высказалась Альбац, разумеется, отрицая то, что сказал я, хотя и сказала, что в России нет диктатуры, после чего Кара-Мурза выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой. Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел. Вот и вся история. Как мне кажется, я изложил ее совершенно объективно", — заключил Познер.

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Комментарии
24 пользователя оставили 29 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Kanakis
Катарский канал Аль Джазира рассуждает о демократии и осуждает диктатуру!!! Раздвоение личности?
00:17
25.02.2018
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Александр Михайлов
Да уж... Сложная фигура этот Познер, но иногда он делает правильные вещи. Ему бы вообще не связываться с политикой - передачи где этого нет у него совсем неплохие.
00:07
25.02.2018
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