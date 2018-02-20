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Посольство России рассказало об ухудшении условий работы СМИ в США

03:1420.02.2018
(обновлено: 03:47 20.02.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСтенд Международного информационного агентства и радио Спутник. Архивное фотоСтенд Международного информационного агентства и радио Спутник. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Регистрация иностранным агентом американской компании RIA Global, производящей контент для информационного агентства Sputnik, показывает, что условия для работы СМИ в США постоянно ухудшаются, заявил РИА Новости представитель российского посольства в США.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян прокомментировала регистрацию партнера Sputnik иноагентом в США
RIA Globa зарегистрирована иностранным агентом по требованию американского минюста. Информация об этом появилась в реестре иностранных агентов в ночь на 18 февраля.

"Выбора у наших журналистов здесь не остается. Они работают в стране, где лозунги расходятся с делами. Условия для работы постоянно ухудшаются. Правозащитные организации, которые должны были вступиться за них, этого не сделали. Или сделали так, что их никто не услышал", — заявил представитель посольства.

"Когда только появилось сообщение об очередном ультиматуме минюста США в адрес компании, которая работает на российские СМИ, мы прокомментировали этот выпад как акт, направленный против свободы прессы", — добавил он.

"Сомнения в том, что ответные – адекватные и соразмерные – меры последуют, ни у кого быть не должно. Жалобы не принимаются", — сказал сотрудник посольства.

Регистрация иноагентом

Студия телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель главного редактора RT ответила на нападки ведущей BBC
В опубликованных минюстом США документах RIA Global заявляет, что никакое иностранное правительство, политическая партия или иное иностранное лицо не владеет RIA Global, не руководит, не направляет, не контролирует и не финансирует его деятельность. При этом указывается и ранее открытая информация о наличии государственных субсидий из-за рубежа — от МИА "Россия сегодня", в отношении которой в документах сказано, что это коммерческая компания, которая получает собственное финансирование из различных источников, включая бизнес-доходы и государственное финансирование.

В опубликованную документацию также входят контракт между МИА "Россия сегодня" и RIA Global на русском и английском языках, техническое задание с перечислением видов и объема материалов и программ, а также перечень оборудования в наличии у RIA Global — компьютеры, столы, радиомикрофоны и тому подобное.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
"Свобода слова" в США и "влияние" Кремля: Симоньян рассказала о работе RT
Первым министерство юстиции США внесло в список иностранных агентов телеканал RT America. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила тогда, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит". При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Кроме этого, минюст зарегистрировал по FARA и внес в соответствующий список американскую компанию Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США. Затем еще одна американская компания, Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, получила предупреждение минюста США о возможности регистрации в качестве иностранного агента. При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, в качестве иностранного агента в США не регистрировался, таких требований от американских властей не поступало.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян ответила на обвинения США о влиянии RT на зарубежную аудиторию
Президент России Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Spuntik, заявил, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США. В качестве ответной меры в конце ноября российский лидер подписал принятый Федеральным Собранием закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно этому документу, иноагентами в России могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

Позднее Минюст включил в список иноагентов в России девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

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