В США производителя контента для Sputnik зарегистрировали иноагентом

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американская компания RIA Global, производящая контент для агентства Sputnik, зарегистрировалась иностранным агентом по требованию Минюста США.

В опубликованных Минюстом документах RIA Global указано, что иностранные лица "не владеют, не руководят, не контролируют и не финансируют" компанию. При этом приводится и ранее открытая информация о субсидиях из-за рубежа — от МИА "Россия Сегодня". В документах сказано, что это коммерческая компания, которая получает собственные средства из различных источников, включая бизнес-доходы и государственное финансирование.

Также опубликованы контракт между МИА "Россия Сегодня" и RIA Global на русском и английском языках, техническое задание с перечислением видов и объема материалов и программ, перечень оборудования RIA Global.

Меры США в отношении российских СМИ

В ноябре прошлого года Минюст внес в список иноагентов телеканал RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США. Еще одну американскую компанию, Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующую программы Sputnik на АМ-частотах, предупредили о возможности регистрации иноагентом.

Вместе с тем в списки Минюста США не включены многие иностранные государственные СМИ. Среди них британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle. Зарегистрированы в этом качестве японский новостной телеканал NHK и китайские газеты China Daily и Xinmin Evening News.

В России в качестве ответной меры приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

Позднее Минюст включил в список иноагентов "Голос Америки", "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".