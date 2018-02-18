В США производителя контента для Sputnik зарегистрировали иноагентом

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американская компания RIA Global, производящая контент для агентства Sputnik, зарегистрировалась иностранным агентом по требованию Минюста США.
Также опубликованы контракт между МИА "Россия Сегодня" и RIA Global на русском и английском языках, техническое задание с перечислением видов и объема материалов и программ, перечень оборудования RIA Global.
Меры США в отношении российских СМИ
Вместе с тем в списки Минюста США не включены многие иностранные государственные СМИ. Среди них британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle. Зарегистрированы в этом качестве японский новостной телеканал NHK и китайские газеты China Daily и Xinmin Evening News.
Позднее Минюст включил в список иноагентов "Голос Америки", "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".