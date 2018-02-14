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ВГТРК не согласится с требованием Литвы "вводить цензуру" на "РТР-Планета"

18:0614.02.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве. Архивное фотоВид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВИЛЬНЮС, 14 фев — РИА Новости. Заместитель главы дирекции международных отношений телеканала "РТР Планета" Владимир Жданов заявил журналистам в среду, что Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы фактически требует от телеканала "РТР-Планета" ввести цензуру, но канал на это не пойдет.

Вильнюс. Архивное фото
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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В Литве ограничили трансляцию российского канала "РТР-Планета"

Комиссия на заседании в среду приняла решение об ограничении на год вещания российского телеканала "РТР-Планета".

"Комиссия выразила претензии к программам нашего канала, которые носят аналитический характер, где люди высказывают мнение. Чтобы соблюсти требования комиссии, по сути дела, нам надо вводить цензуру канала. Мы к этому не готовы", — сказал Жданов.

Ранее глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил РИА Новости, что холдинг не станет цензурировать свои материалы по требованию Литвы, однако готов выслушать ее позицию на заседании.

Вопрос о новой мере против российских СМИ встал, как утверждает литовское ведомство, в связи с "непрекращающимися нарушениями директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности — разжигания войны, раздора и этнической ненависти".

Панорама Вильнюса. Архивное фото
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс
В Литве главред портала обвинил во взломе "российских программистов"

Ранее комиссия дважды останавливала трансляцию "РТР Планета" на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Комиссия Литвы по телерадиовещанию ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года — противостоянию литовских националистов, стремившихся к отделению от СССР, и союзных властей, в том числе силовиков. При этом Еврокомиссия в аналогичной ситуации с претензиями литовских властей в 2014 году к другому российскому каналу — "НТВ мир Lithuania" — посчитала, что Литва может нарушить права ЕС, после чего литовская комиссия по телерадиовещанию все ограничения на трансляцию сняла. В ноябре 2016 года литовская комиссия приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию "РТР Планета". Запрет истек 21 февраля. Власти республики заявили, что санкции к телеканалу были применены после трех нарушений, зафиксированных в 2016 году.

Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Так, из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой без объяснения причин. В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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