Симоньян прокомментировала прекращение показа RT в Гуантанамо

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о том, что заключенные в тюрьме Гуантанамо больше не могут смотреть телеканал — по решению Пентагона.

"Не представляю, во что мы могли вмешаться в Гуантанамо, но Пентагон на всякий случай решил нас оттуда убрать", — сказала она RT.

Ранее американское издание Miami Herald сообщило, что RT исключили из пакета каналов, доступных заключенным Гуантанамо. По его данным, решение принял Пентагон.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. Так, телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию через соцсети на американские выборы.

По признанию Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.