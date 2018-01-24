В Совфеде заявили о вмешательстве американских СМИ в дела России

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. У комиссии Совета Федерации (СФ) по защите суверенитета России есть данные о вмешательстве СМИ США во внутренние дела России, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
Он напомнил, что это была ответная мера со стороны России на действия США в отношении российских СМИ RT America и Sputnik. С его слов, Россия до этого не предполагала распространять закон об иноагентах на СМИ.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.