В Совфеде заявили о вмешательстве американских СМИ в дела России

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. У комиссии Совета Федерации (СФ) по защите суверенитета России есть данные о вмешательстве СМИ США во внутренние дела России, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"К сожалению, не только у меня имеются данные, но эти данные тиражируются при помощи американских средств государственной пропаганды… Запевалами являются, как правило, структуры государственной пропаганды США, которые уже приравнены нами к иностранным агентам", — сказал Климов на пресс-конференции.

Он напомнил, что это была ответная мера со стороны России на действия США в отношении российских СМИ RT America и Sputnik. С его слов, Россия до этого не предполагала распространять закон об иноагентах на СМИ.

Законопроект, который предусматривает регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.