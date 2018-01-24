МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госдума в среду на пленарном заседании приняла заявление депутатов о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии.
Депутаты также призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому в Молдавии закону. Кроме того, парламентарии рекомендовали правительству России разработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдавии других способов получения доступа к российским новостным телепередачам.
В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.
Суд констатировал обстоятельства, оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон, и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.