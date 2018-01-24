МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госдума в среду на пленарном заседании приняла заявление депутатов о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента на прошлой неделе в связи с запретом трансляции новостных программ из России в Молдавии. Согласно тексту документа, в Госдуме запрет считают нарушением общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющим права значительной части молдаван, и расценивают такие действия как "очередной антироссийский акт".

Депутаты также призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому в Молдавии закону. Кроме того, парламентарии рекомендовали правительству России разработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдавии других способов получения доступа к российским новостным телепередачам.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.

Президент Молдавии дважды отклонил этот закон и обратился в Конституционный суд (КС) по поводу конституционности его положений. В КС также обратился Сергей Сырбу — депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он заявил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения закона, так как по конституции президент Молдавии, несмотря на несогласие, был обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды.

Суд констатировал обстоятельства, оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон, и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.