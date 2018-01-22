"Свобода слова" в США и "влияние" Кремля: Симоньян рассказала о работе RT

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала интервью международному агентству Ассошиэйтед Пресс. Она рассказала о принципах работы телеканала, отличии RT от западных СМИ и о том, почему русские и американцы обязательно должны поладить.

О статусе иноагента

Одной из главных тем беседы стала ситуация с давлением на RT в Соединенных Штатах. По словам главного редактора, из-за получения статуса иноагента RT понес не только имиджевые потери, но и столкнулся с реальными проблемами с доступом к информации. При этом американские официальные лица уверяли, что подобного не произойдет.

Так, именно из-за статуса иноагента журналистов телеканала лишили аккредитации в конгресс.

"Нас лишают аккредитаций, некоторые люди уходят, потому что им морально тяжело работать как иностранным агентам, приходит меньше гостей. Но самое главное — многие наши американские партнеры сейчас говорят, что они хотят либо отказаться от наших договоренностей, либо пересмотреть условия договоров, цены", — рассказала Симоньян.

Само утверждение о том, что попадание под FARA (американский закон об иностранных агентах. — Прим. ред.) ни на что не влияет и лишь дает зрителям понять, что телеканал из России, главный редактор сравнила с дискриминацией по национальному признаку.

"Что такого в том, что вас просят написать на лбу, что вы еврей или армянин, или русский? Это же не имеет значения. Это просто для того, чтобы внести ясность. Но это не так. Это дискриминация", — сказала она.

По словам главного редактора, объяснение Вашингтоном давления на RT — попытка представить все так, будто американские власти уважают свободу слова.

"На самом деле это мера, шаг, чтобы усложнить нашу работу, а иногда и сделать невозможной", — добавила она.

Симоньян подчеркнула, что RT никогда не скрывал, что это российский телеканал: об этом знают все зрители до единого.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Маргарита Симоньян о регистрации RT как иностранного агента

О свободе слова

Постоянные нападки властей западных стран, которые обвиняют RT в трансляции позиции Кремля, Симоньян назвала политикой двойных стандартов. Она напомнила, что BBC, Voice of America и радио "Свобода" абсолютно открыто продвигают американские и британские ценности, однако в предвзятости обвиняют именно RT.

"Радио "Свобода" учит, что Путин — зло, а Навальный — единственный лидер, которого Россия заслуживает", — отметила она.

Симоньян считает, что, ограничивая работу RT, Соединенные Штаты проводят политику "затыкания ртов" и нарушают принципы свободы слова, которые сами же декларируют.

"Если в США сейчас говорят, что зарубежное СМИ не может прийти в другую страну и говорить со зрителями этой страны, и задавать вопросы, которые никто не задает, и рассказывать истории, которые никто не рассказывает, то это значит, что все американские СМИ в России должны замолчать", — добавила главный редактор.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Маргарита Симоньян о дискриминации RT

О фейковых историях

Симоньян упомянула и об обвинениях в адрес телеканала в искажении информации, которые зачастую оказываются фейком. Она напомнила, как журналист немецкого издания Spiegel обвинил RT в использовании видео одного протеста для иллюстрации другого, хотя это оказалось не так.

Главный редактор подчеркнула, что ошибки совершают все СМИ. Однако в подобных ситуациях RT всегда выступает с опровержением и извиняется перед аудиторией, а однажды даже снял с эфира шоу. При этом в случае ошибки RT получает столько критики, сколько ни одно другое СМИ.

"Нас обвиняют в том, чего мы не делаем. А если мы ошибаемся, это так раздувают", — добавила Симоньян.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Симоньян рассказала, каких качеств не хватает западным СМИ

О принципах работы

Симоньян подчеркнула, что RT, в отличие, например, от BBC и CNN International, позволяет людям увидеть мировые события под другим углом.

"Люди изголодались по новостям, которые им не показывают. И то, что мы показываем эти новости, делает мир лучше, потому что когда мир поет одну и ту же песню, ни к чему хорошему это не ведет", — сказала она.

По мнению Симоньян, однобокое освещение информации приводит к таким печальным последствиям, как война в Ираке. Если бы больше СМИ выступили против "этой глупой, несправедливой и нечестной войны", миллионы людей выжили бы, добавила главный редактор.

На замечание интервьюера о том, что вторжение США в Ирак не нравилось многим, Симоньян сказала, что спор шел о правомерности самого факта нападения. При этом никто не выразил ни малейшего сомнения в наличии оружия массового поражения.

"Правительство заявило, что там было оружие массового поражения, а они поверили. Они спорили о том, было ли оружие массового поражения достаточным основанием для вторжения. Но было мало голосов, говоривших о том, что, возможно, это ложь", — отметила она.

То же самое происходит сейчас с обвинениями в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Правительство и ЦРУ утверждают, что это так, а СМИ верят, несмотря на отсутствие доказательств.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Маргарита Симоньян об альтернативной точке зрения RT

О причинах создания RT

По словам Симоньян, главной идеей создания RT было сделать его максимально независимым — в противовес СМИ, которые существовали в Советском Союзе.

"И именно поэтому меня выбрали для запуска RT. Потому что тогда мне было 25 и у меня не было никакого опыта работы с советскими СМИ, я даже не знала, как работали советские СМИ и как они были устроены", — рассказала главный редактор.

Она подчеркнула, что RT — автономная организация, и Кремль никаким образом не влияет на работу телеканала. Симоньян напомнила, что RT транслирует точки зрения, которые очень часто не соотносятся с политикой российского правительства.

"Вы смотрели шоу Ларри Кинга? Вы хотя бы одну фразу слышали, которая бы соответствовала путинской позиции?" — поинтересовалась она у коллеги из Ассошиэйтед Пресс.

По словам главного редактора, таким людям, как Кинг или Джулиан Ассанж, "абсолютно невозможно указать, что они должны говорить".

На вопрос о том, часто ли в Кремле недовольны материалами RT, главный редактор пошутила, что претензии ей высказывают не только там.

"Люди из разных мест, включая США, иногда звонят и кричат на меня. Вы не представляете, как громко на меня кричал бывший посол в России. Он даже грозился пожаловаться Медведеву на мою работу. Говорит многое о свободе слова", — сказала Симоньян.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Симоньян ответила на вопрос, может ли Кремль отдавать приказы RT

О сходстве России и США

В завершение Симоньян поделилась видением будущего телеканала и себя — как его главного редактора.

"Я бы хотела, чтобы ситуация в мире нормализовалась. Тогда у СМИ двух стран все будет хорошо. США и Россия снова поладят. Я не вижу причин для того, чтобы они не поладили. Я не знаю двух народов, которые бы были больше похожи, чем русские и американцы", — отметила она, добавив, что страны разделяют общие ценности и сталкиваются с одинаковыми угрозами.

По словам Симоньян, когда это произойдет, все проблемы решатся сами собой. "И в этот момент я посчитаю свою работу выполненной", — заключила она.