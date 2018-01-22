"Свобода слова" в США и "влияние" Кремля: Симоньян рассказала о работе RT

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала интервью международному агентству Ассошиэйтед Пресс. Она рассказала о принципах работы телеканала, отличии RT от западных СМИ и о том, почему русские и американцы обязательно должны поладить.
О статусе иноагента
Так, именно из-за статуса иноагента журналистов телеканала лишили аккредитации в конгресс.
"Нас лишают аккредитаций, некоторые люди уходят, потому что им морально тяжело работать как иностранным агентам, приходит меньше гостей. Но самое главное — многие наши американские партнеры сейчас говорят, что они хотят либо отказаться от наших договоренностей, либо пересмотреть условия договоров, цены", — рассказала Симоньян.
Само утверждение о том, что попадание под FARA (американский закон об иностранных агентах. — Прим. ред.) ни на что не влияет и лишь дает зрителям понять, что телеканал из России, главный редактор сравнила с дискриминацией по национальному признаку.
По словам главного редактора, объяснение Вашингтоном давления на RT — попытка представить все так, будто американские власти уважают свободу слова.
"На самом деле это мера, шаг, чтобы усложнить нашу работу, а иногда и сделать невозможной", — добавила она.
Симоньян подчеркнула, что RT никогда не скрывал, что это российский телеканал: об этом знают все зрители до единого.
О свободе слова
"Радио "Свобода" учит, что Путин — зло, а Навальный — единственный лидер, которого Россия заслуживает", — отметила она.
Симоньян считает, что, ограничивая работу RT, Соединенные Штаты проводят политику "затыкания ртов" и нарушают принципы свободы слова, которые сами же декларируют.
"Если в США сейчас говорят, что зарубежное СМИ не может прийти в другую страну и говорить со зрителями этой страны, и задавать вопросы, которые никто не задает, и рассказывать истории, которые никто не рассказывает, то это значит, что все американские СМИ в России должны замолчать", — добавила главный редактор.
О фейковых историях
Главный редактор подчеркнула, что ошибки совершают все СМИ. Однако в подобных ситуациях RT всегда выступает с опровержением и извиняется перед аудиторией, а однажды даже снял с эфира шоу. При этом в случае ошибки RT получает столько критики, сколько ни одно другое СМИ.
"Нас обвиняют в том, чего мы не делаем. А если мы ошибаемся, это так раздувают", — добавила Симоньян.
О принципах работы
"Люди изголодались по новостям, которые им не показывают. И то, что мы показываем эти новости, делает мир лучше, потому что когда мир поет одну и ту же песню, ни к чему хорошему это не ведет", — сказала она.
По мнению Симоньян, однобокое освещение информации приводит к таким печальным последствиям, как война в Ираке. Если бы больше СМИ выступили против "этой глупой, несправедливой и нечестной войны", миллионы людей выжили бы, добавила главный редактор.
На замечание интервьюера о том, что вторжение США в Ирак не нравилось многим, Симоньян сказала, что спор шел о правомерности самого факта нападения. При этом никто не выразил ни малейшего сомнения в наличии оружия массового поражения.
"Правительство заявило, что там было оружие массового поражения, а они поверили. Они спорили о том, было ли оружие массового поражения достаточным основанием для вторжения. Но было мало голосов, говоривших о том, что, возможно, это ложь", — отметила она.
То же самое происходит сейчас с обвинениями в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Правительство и ЦРУ утверждают, что это так, а СМИ верят, несмотря на отсутствие доказательств.
О причинах создания RT
"И именно поэтому меня выбрали для запуска RT. Потому что тогда мне было 25 и у меня не было никакого опыта работы с советскими СМИ, я даже не знала, как работали советские СМИ и как они были устроены", — рассказала главный редактор.
Она подчеркнула, что RT — автономная организация, и Кремль никаким образом не влияет на работу телеканала. Симоньян напомнила, что RT транслирует точки зрения, которые очень часто не соотносятся с политикой российского правительства.
"Вы смотрели шоу Ларри Кинга? Вы хотя бы одну фразу слышали, которая бы соответствовала путинской позиции?" — поинтересовалась она у коллеги из Ассошиэйтед Пресс.
По словам главного редактора, таким людям, как Кинг или Джулиан Ассанж, "абсолютно невозможно указать, что они должны говорить".
На вопрос о том, часто ли в Кремле недовольны материалами RT, главный редактор пошутила, что претензии ей высказывают не только там.
"Люди из разных мест, включая США, иногда звонят и кричат на меня. Вы не представляете, как громко на меня кричал бывший посол в России. Он даже грозился пожаловаться Медведеву на мою работу. Говорит многое о свободе слова", — сказала Симоньян.
О сходстве России и США
"Я бы хотела, чтобы ситуация в мире нормализовалась. Тогда у СМИ двух стран все будет хорошо. США и Россия снова поладят. Я не вижу причин для того, чтобы они не поладили. Я не знаю двух народов, которые бы были больше похожи, чем русские и американцы", — отметила она, добавив, что страны разделяют общие ценности и сталкиваются с одинаковыми угрозами.
По словам Симоньян, когда это произойдет, все проблемы решатся сами собой. "И в этот момент я посчитаю свою работу выполненной", — заключила она.