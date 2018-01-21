Украинский боксер резко ответил на вопрос о том, чей Крым

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик в ходе пресс-конференции резко ответил на вопрос украинских журналистов о том, чей Крым. Видео с пресс-конференции опубликовано на YouTube-канале "Апостроф".

Спортсмен рассказал, что периодически ездит в свой родной город — Симферополь.

"У меня там близкие. Там родился, там крестился. Не забывай свои корни. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал", — заявил Усик.

На вопрос украинских журналистов о принадлежности полуострова боксер отреагировал резко, однако от прямого ответа ушел. Усик сказал представителям СМИ, что он "не попугай, чтобы повторять по сто раз — что, где, когда".

"Вы можете поехать туда без необходимости преодолевать границу? Вы можете полететь на самолете туда? Скажите мне, пожалуйста, вот ваша цель провоцировать меня и говорить вот такие глупости мне, чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах ты пес, предатель!" и все остальное. Я кого предал из вас? Что вы мне собачьи такие вопросы задаете?" — возмутился спортсмен.

Усик добавил, что с успехом представляет Украину во всем мире.

"Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский — вот мой ответ вам, провокаторы", — подытожил боксер.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там в марте референдума. Крымские власти организовали голосование из-за государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва, в свою очередь, не раз подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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