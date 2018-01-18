Посольство в Лондоне ответило британским СМИ цитатой Эйнштейна о безумии

Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне

Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Посольство России в Великобритании ответило на новость The Guardian о повторном расследовании "вмешательства" Москвы в ход голосования по Brexit знаменитой цитатой, которую приписывают Альберту Энштейну.

"Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results." (Einstein) #ThursdayThoughts pic.twitter.com/3CF5lWIVGI — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 января 2018 г.

"Безумие — это делать одно и то же и каждый раз надеяться на другой результат", — отметили дипломаты.

Ранее стало известно, что Facebook по просьбе британских властей возобновила изучение активности аккаунтов из России перед референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза в июне 2016 года.

В дипмиссии уже комментировали новость о том, что Facebook и Twitter могут подпасть под санкции, если будут препятствовать расследованию. Тогда в посольстве напомнили британским властям, что на дворе не 1984 год, имея в виду знаменитый роман-антиутопию Джорджа Оруэлла.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.