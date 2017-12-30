Посольство напомнило британским властям, что на дворе не 1984 год

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Посольство России в Великобритании раскритиковало идею наложить санкции на Facebook и Twitter, если те не предоставят информацию об активности аккаунтов из России во время Brexit.

Дипломаты обратили внимание на статью газеты The Guardian под названием "Facebook грозят санкции из-за российского вмешательства".

В публикации говорится, что глава парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз предупредил руководство социальных сетей, что они могут столкнуться с ограничениями, если будут препятствовать расследованию британского парламента о "вмешательстве России" в результата референдума о независимости в июне 2016 года.

"Сфабрикуйте доказательства или подпадите под санкции. Дамиан Коллинз, на дворе 2017, не 1984", — отметили в дипмиссии.

"1984" — знаменитый роман-антиутопия Джорджа Оруэлла, повествующий о тоталитарном режиме и вездесущем Большом Брате.