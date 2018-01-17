Россия пригрозила зеркально ответить на ограничение прессы в США

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Россия ответит зеркально, если притеснения российских СМИ в США продолжатся, говорится в заявлении посольства в Вашингтоне.

"Так будет всегда. Какими бы санкциями нам не грозили", — заявили в дипмиссии.

Дипломаты отмечают, что на днях американские власти принудили зарегистрироваться в качестве иностранного агента еще одну организацию, которая обслуживает российские СМИ, — партнера агентства Sputnik.

"Видим в этом неспособность Запада к честной конкуренции на информационном поле. Желание лишить граждан доступа к альтернативному мнению. Отказ от провозглашенных самими же свобод", — говорится в заявлении.

Ранее американский Минюст обязал американскую компанию RIA Global LLC, сотрудники которой готовят новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться как иноагент. Это решение в Вашингтоне объяснили тем, что по закону этот статус должны получать все, кто занимается "политической деятельностью" от лица иностранных субъектов.

Также предупреждение о возможной регистрации получила компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая программы Sputnik на АМ-частотах. Ранее Минюст уже внес в реестр иноагентов радиостанцию Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах в России. Согласно ему, такие СМИ должны будут для распространения своей информации учредить российское юридическое лицо. Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо.