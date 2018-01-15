В Совфеде пригрозили ответными мерами из-за ситуации с RT France

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В случае подтвержденной дискриминации в отношении RT во Франции для французских СМИ с госучастием может быть применен "принцип взаимности", заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее телеканал RT сообщил, что журналиста RT France не пустили в Елисейский дворец, где 15 января проходил брифинг пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона. Аналогичная ситуация произошла в Риме 10 января, когда команда французского президента не дала разрешения присутствовать на саммите съемочной группе RT.

"Наше посольство во Франции должно разобраться и выяснить, в чем причина таких решений", — отметил Климов.

По его словам, если наши дипломаты выяснят, что это государственная политика в отношении российских СМИ, то "для французских средств массовой информации может быть применен принцип взаимности, который уже предусмотрен нашим законодательством".

Сенатор отметил, что принцип взаимности может быть применен для СМИ с госучастием любой страны, где ущемляются права наших журналистов, это ответная мера, и национальность здесь не принципиальна. "Но изначально надо разобраться в причинах решения по RT France. Мы правовое государство, и наши решения должны быть выверенными", — заключил парламентарий.