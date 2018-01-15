Симоньян посоветовала Макрону внимательно перечитать конституцию

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France.

"Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции", — сказала Симоньян.

На прошлой неделе команда Макрона запретила съемочной группе RT присутствовать на саммите стран европейского Средиземноморья в Риме. Аналогичная ситуация повторилась сегодня — сотрудника телеканала не пустили в Елисейский дворец, где проходил брифинг пресс-секретаря президента.

Телеканал RT France начал вещание во Франции 18 декабря. Его запуск сопровождался попытками давления со стороны властей и части общественности. Так, руководителя Высшего совета по аудиовизуальным средствам Оливье Шрамека призвали отозвать лицензию у телеканала. В российском МИД отметили, что сигнал шел "непосредственного от президента Франции".

Еще раньше Макрон обвинял RT в публикации о нем "ложных сообщений" и вмешательстве во французские выборы, однако так и не смог привести никаких доказательств своим словам.