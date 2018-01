The Nation: США обманули Россию, а СМИ об этом молчат

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ведущие американские СМИ пренебрегают собственными профессиональными стандартами и недобросовестно освещают события, касающиеся России, пишет почетный профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов, журналист Стивен Коэн в издании The Nation.

Американские журналисты регулярно "злоупотребляют доверием", когда речь идет о России, указывает Коэн. Об этом свидетельствуют статьи о "новой холодной войне", российских "атаках" на демократию, а также "избирательное использование фактов" и написание сомнительных материалов.

"Когда дело касается России, в The New York Times часто принимают решение о том, что пригодно для печати, а что нет, руководствуясь политическими соображениями", — пишет Коэн.

Так, в декабре 2017 года Архив национальной безопасности при американском Университете Джорджа Вашингтона опубликовал документы, подтверждающие тот факт, что США и другие западные страны обещали Москве "ни на дюйм" не расширять НАТО на восток. Это, по мнению журналиста, является свидетельством того, что Запад обманул Россию.

Однако ни The New York Times, ни The Washington Post, "претендующие на статус самых важных, надежных и незаменимых политических газет в стране", ни строчки не написали об обнародованных документах. Коэн объясняет это тем, что подобные публикации "в корне подрывают их важнейшую, всеобъемлющую легенду о том, что единоличная ответственность за новую холодную войну и все сопутствующие ей конфликты и опасности лежит на России". Основные американские издания придерживаются уже имеющегося политического курса в отношении Москвы и не собираются его пересматривать, отмечает автор.

Журналисты The New York Times вместе с коллегами из The Washington Post таким образом просто пренебрегают теми принципами журналистки, которые сами же превозносят, резюмирует Коэн.