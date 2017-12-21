МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия введет меры в отношении французских СМИ, если Париж отзовет лицензию у RT France, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее французские общественные деятели опубликовали в газете Monde открытое письмо, в котором призвали главу Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамека отозвать лицензию у телеканала RT France. Авторы обращение заявили, что на такой шаг следует пойти "во имя сохранения гражданского мира".

"Если лицензия (RT France — ред.) будет отозвана, однозначно французские СМИ в России получат "ответку" — такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ", — заявил Джабаров.

Как напомнил сенатор, президент России Владимир Путин уже говорил о том, что если Европа поддержит политику США по оказанию давления на RT, то она "однозначно получит ответные шаги".

По мнению Джабарова письмо общественных деятелей появилось не случайно: он считает, что это "чей-то заказ" или попытка прозондировать общественное мнение во Франции, чтобы выяснить, насколько французы поддерживают ограничительным меры в отношении одного из российских СМИ.

"Но мне хотелось бы думать, что власти Франции не пойдут на отзыв лицензии у RT, им не нужен новый виток обострения отношений с Россией. Они и так страдают от продуктового эмбарго", — подчеркнул сенатор.

Министерство юстиции США ранее внесло RT America в список иностранных агентов. При этом многие другие зарубежные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ предусматривает, что иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".