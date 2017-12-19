Госдума рассмотрит проект о работе СМИ-иноагентов в весеннюю сессию

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Законопроект, который регулирует работу иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В Госдуму во вторник был внесен законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, законопроектом предусматривается, что СМИ, признанные в РФ иностранным агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

"В следующую сессию", — сказал Левин, отвечая на вопрос о дате рассмотрения проекта.

По его словам, инициатива носит технический характер и уточняет ряд вопросов, которые не были учтены в предыдущих поправках. Левин отметил, что устанавливается обязанность для иностранных СМИ зарегистрировать юридическое лицо на территории РФ, а СМИ, среди учредителей которых есть иноагент, должны указывать это в выходных данных.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США", отметил Левин.

"Данный законопроект, подготовленный парламентской группой во главе с вице-спикером Государственной Думы Петром Толстым, детализирует комплекс так называемых "зеркальных" мер, которые наша страна вынуждена применять в связи с нападками на российские СМИ в США", — сказал депутат журналистам.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Госдума 6 декабря приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, признанным иноагентами, назвав это "симметричными мерами в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США". Днем ранее аналогичное решение принял Совет Федерации.