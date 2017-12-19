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В Думу внесли проект, обязывающий СМИ-иноагенты учреждать юридическое лицо

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (124)
22:0719.12.2017
(обновлено: 23:28 19.12.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы России. Архивное фотоЗдание Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому признанные иноагентами СМИ должны для распространения продукции учредить российское юридическое лицо, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Симоньян рада, что в США кого-то беспокоит закон об иноагентах
"В случае признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего закона, организация распространения на территории РФ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного СМИ осуществляется учрежденным им российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", — говорится в проекте закона.

Законопроектом предусматривает, что юридическое лицо должно быть учреждено в течение одного месяца со дня признания СМИ иноагентом.

Инициатива предусматривает, что неисполнение СМИ-иноагентами предписания об устранении нарушений в указанный срок приведет к ограничению доступа к информационным ресурсам в Интернете и телекоммуникационных сетях.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Толстой рассказал, что ждет СМИ, отказавшиеся от регистрации как иноагент
Министерство юстиции США в ноябре внесло RT America в список иностранных агентов, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные средства массовой информации могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Также журналистам американских СМИ-иноагентов запретили вход в Совфед и Госдуму. В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Asker Druzhban
нормально, всё правильно.
22:29
19.12.2017
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RedHare1
В статье ничего не говорится о санкциях в отношении иностранных агентов, которые проигнорируют Российское Законодательство. В статье ничего не сказано, кто будет контролировать исполнение закона в отношении иностранных агентов. Неполная статья какая-то...
22:24
19.12.2017
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