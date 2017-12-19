МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому признанные иноагентами СМИ должны для распространения продукции учредить российское юридическое лицо, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"В случае признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего закона, организация распространения на территории РФ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного СМИ осуществляется учрежденным им российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", — говорится в проекте закона.

Законопроектом предусматривает, что юридическое лицо должно быть учреждено в течение одного месяца со дня признания СМИ иноагентом.

Инициатива предусматривает, что неисполнение СМИ-иноагентами предписания об устранении нарушений в указанный срок приведет к ограничению доступа к информационным ресурсам в Интернете и телекоммуникационных сетях.

Министерство юстиции США в ноябре внесло RT America в список иностранных агентов, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные средства массовой информации могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Также журналистам американских СМИ-иноагентов запретили вход в Совфед и Госдуму. В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.