МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому признанные иноагентами СМИ должны для распространения продукции учредить российское юридическое лицо, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предусматривает, что юридическое лицо должно быть учреждено в течение одного месяца со дня признания СМИ иноагентом.
Инициатива предусматривает, что неисполнение СМИ-иноагентами предписания об устранении нарушений в указанный срок приведет к ограничению доступа к информационным ресурсам в Интернете и телекоммуникационных сетях.
В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные средства массовой информации могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Также журналистам американских СМИ-иноагентов запретили вход в Совфед и Госдуму. В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.