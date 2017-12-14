Симоньян рада, что в США кого-то беспокоит закон об иноагентах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рада тому, что советник Американского союза защиты гражданских свобод Майкл Маклауд-Белл обеспокоен вашингтонской интерпретацией российского закона о СМИ-иноагентах.

"Мы рады слышать одинокий голос в защиту свободы слова из страны, когда-то славившейся этой самой свободой. Надеюсь, этому отчаянному человеку завтра не будет направлено требование тоже зарегистрироваться иноагентом. Хотя не удивлюсь", — заявила она РИА Новости.

Ранее Маклауд-Белл сообщил агентству Bloomberg, что его беспокоит то, как власти США интерпретируют закон об иностранных агентах. Он считает, что это может стать инструментом давления на СМИ Соединенных Штатов.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT лишили аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Кроме этого, стало известно, что американская компания Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, получила предупреждение Минюста США о возможности регистрации в качестве "иностранного агента" и требование предоставить дополнительную информацию для принятия решения по этому вопросу.

MRBI может стать второй компанией, транслирующей программы Sputnik в США, оказавшейся под действием закона об иноагентах. Ранее Минюст зарегистрировал по FARA и внес в соответствующий список Reston Translator, вещающую на FM-частотах.

При этом сам Sputnik, работающий с многими компаниями по всему миру, в качестве иностранного агента в США не регистрировался, таких требований от американских властей не поступало.