Пушков сообщил, что в Британии обсуждают введение ограничений для RT

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Великобритании и ряде других европейских стран обсуждается возможность применения к RT тех же ограничительных мер, что и в США, заявил в среду председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В ряде европейских стран, в том числе Великобритании, обсуждается возможность ввести в отношении RT таких же ограничительных мер, как в США", — сказал сенатор на заседании комиссии.

Он отметил, что ситуация, складывающаяся в США, не позволяет рассчитывать на то, что политика Вашингтона в отношении RT America или Sputnik будет смягчена.

"Трамп не сможет сейчас пойти по пути отмены статуса иноагента RT или смягчения, он тут же будет обвинён в том, что он идёт навстречу России. Поэтому сейчас нет благоприятной обстановки, позволяющей событиям развиваться по благоприятному сценарию", — констатировал Пушков.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.