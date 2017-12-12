МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия может рассмотреть введение зеркальных мер, если власти США будут оказывать давление на американских партнеров российских СМИ, в частности, агентства Sputnik, заявил во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Мы понимаем, что они прицеливаются к этой тематике, что они примеряют закон об иноагентах к своим собственным гражданам, к своим собственным организациям", — сказал Климов.

По его словам, в России внимательно следят за этим процессом, "и если дело пойдет дальше в этом направлении, мы вынуждены будем отдельно рассмотреть этот вопрос на нашей комиссии".

Он не исключил, что в практической плоскости, если будет оказано влияние на партнеров, в том числе агентства Sputnik, "придется подумать о возможных зеркальных мерах".

Климов отметил, что американские власти пытаются найти новые бреши в законодательстве. "Сейчас они пытаются работать непосредственно уже даже не с нашими собственными журналистами, не с нашими собственными медиа, а пытаются активно воздействовать на американские медиа, которые сотрудничают, в данном случае, со Sputnik",- подчеркнул он.

Парламентарий считает, что США следует прекратить конфронтацию с Россией в сфере журналистики, свободы слова. Он подчеркнул, что все, что делает Россия в адрес американских СМИ, "носит только ответный характер, является адекватными, зеркальными ответными мерами".