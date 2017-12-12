МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия может рассмотреть введение зеркальных мер, если власти США будут оказывать давление на американских партнеров российских СМИ, в частности, агентства Sputnik, заявил во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы понимаем, что они прицеливаются к этой тематике, что они примеряют закон об иноагентах к своим собственным гражданам, к своим собственным организациям", — сказал Климов.
По его словам, в России внимательно следят за этим процессом, "и если дело пойдет дальше в этом направлении, мы вынуждены будем отдельно рассмотреть этот вопрос на нашей комиссии".
Он не исключил, что в практической плоскости, если будет оказано влияние на партнеров, в том числе агентства Sputnik, "придется подумать о возможных зеркальных мерах".
Парламентарий считает, что США следует прекратить конфронтацию с Россией в сфере журналистики, свободы слова. Он подчеркнул, что все, что делает Россия в адрес американских СМИ, "носит только ответный характер, является адекватными, зеркальными ответными мерами".