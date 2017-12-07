Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сотрудники посольства России в Великобритании ответили на обвинения бывшего главы Центра правительственной связи в том, что Россия планирует перерезать подводные кабели и лишить Соединенное Королевство доступа к интернету. На соответствующее высказывание экс-чиновника ссылается The Times.

Thanks for voting, we appreciate your opinion! (though Comrade Krakenski is not available right now) Hope @thetimes will enjoy the results! pic.twitter.com/AnWMGbkbjp — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 декабря 2017 г.

"Бывший глава GCHQ Роберт Ханниган заявляет, что Россия вот-вот перережет подводные интернет-провода в Великобритании. Вы в это верите?", — говорится в сообщении посольства в Twitter , опубликованном 5 декабря. Читателям предложили три варианта ответа: "Да, похоже на правду", "Нет" и "Выпускайте Кракена!". Всего в голосовании приняли участие 648 человек.

Спустя сутки сотрудники подвели итоги голосования: 43% респондентов выбрали третий вариант. "Спасибо всем проголосовавшим, ваше мнение очень важно для нас! (однако Товарищ Кракенский сейчас недоступен). Надеемся, The Times понравится результат!" — написали дипломаты в микроблоге.