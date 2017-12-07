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В США второму вещателю радио Sputnik пригрозили статусом иноагента

09:0407.12.2017
(обновлено: 09:59 07.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМикрофон в студии радио Sputnik. Архивное фотоМикрофон в студии радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Минюст США предупредил американскую компанию Multicultural Radio Broadcasting Inc. (MRBI), транслирующую радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, о возможности регистрации в качестве иностранного агента. Об этом говорится в письме ведомства в адрес адвокатов MRBI, копией которого располагает РИА Новости. 

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
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Министерство также потребовало от компании предоставить дополнительную информацию для принятия решения. MRBI должна в течение 30 дней передать документы о собственности, описать суть обычной работы компании и рассказать об услугах, которые оказывались для Sputnik или любой другой иностранной организации. Кроме того, нужно направить Минюсту копию соглашения MRBI с Radio Sputnik.

Также ведомство попросило ответить на ряд вопрос, например о происхождении программ, редакторском контроле за их содержанием и финансировании.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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МИД назвал условия снятия мер в отношении американских СМИ-иноагентов
Запрошенные сведения должны помочь решить, "должен ли ваш клиент или другие стороны зарегистрироваться в соответствии с законом об иностранных агентах" (FARA), говорится в документе, который подписал глава отдела регистрации FARA Минюста Хитер Хант.

В письме отмечается, что программы Radio Sputnik выходили в эфир из расположенной в Вашингтоне радиостанции WZHF 1390 AM, принадлежащей MRBI. При этом на сайте Sputnik появилась статья "Мы все слушаем Radio Sputnik: русские захватывают радиостанцию 1390 AM в Вашингтоне".

MRBI может стать второй компанией, транслирующей программы Sputnik в США, попавшей под действие закона об иноагентах. В соответствующий список уже внесли Reston Translator, вещающую на FM-частотах.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости эту информацию: "Всерьез переживаю за семью, в которой я жила, пока училась в США по обмену. Как бы их тоже иноагентами не объявили".

Здание Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Госдума запретила пускать в здание журналистов СМИ-иноагентов‍
При этом от самого Sputnik, который работает со многими компаниями по всему миру, Вашингтон не требовал зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Ранее США внесли в список иноагентов RT. Из-за нового статуса журналистов канала лишили аккредитации в конгрессе. В ответ на эти действия в России приняли закон, который предполагает, что зарубежные СМИ могут признать иностранными агентами, если их финансируют из-за границы. Минюст уже внес в реестр девять медиа, в том числе "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее Время". Для журналистов этих СМИ закрыли доступ в Совет Федерации и Госдуму. 

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"
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