Лавров с Тиллерсоном обсудят попытки вербовки российских журналистов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото во время переговоров в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото во время переговоров в Москве

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене поднимет вопрос о попытках вербовки российских журналистов в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если вы зададите этот вопрос в госдепартаменте США, они скажут, что им об этих случаях неизвестно, что у них этой информации нет", — заявила Захарова.

"Для того чтобы этой ситуации не было, завтра соответствующая информация будет представлена американской стороне в ходе запланированных переговоров в Вене между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США господином Тиллерсоном, поэтому говорить о том, что у них нет информации и они ее не комментируют, уже не получится", — сообщила Захарова.