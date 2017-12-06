Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются вербовать российских журналистов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Вновь ставим вопрос в данном случае не только перед американскими коллегами, но и всем международным сообществом о беспрецедентном давлении на российские средства массовой информации <…> со стороны Соединенных Штатов Америки", — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, речь идет в том числе и о требовании к RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Как отметила дипломат, если задать вопрос о попытках вербовки журналистов в Госдепартаменте, "они скажут, что им об этих случаях неизвестно".

Поэтому, продолжила она, этот вопрос поднимет министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене в четверг. "Поэтому говорить о том, что у них нет информации и они ее не комментируют, уже не получится", — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что недавно Россию посетил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. "Мы хотели бы, чтобы он обратил внимание на эту недопустимую ситуацию и сделал соответствующие выводы", — добавила представитель МИД.

В феврале Лавров заявил о непрекращающихся попытках вербовки российских дипломатов и в Европе, и в США. В апреле 2016 года американские спецслужбы предлагали сотрудничество советнику-посланнику посольства России в Вашингтоне.

Недавно Минюст США внес RT America в список иностранных агентов. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что выбор был между регистрацией в качестве иноагента и уголовным делом, и поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".