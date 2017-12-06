МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются вербовать российских журналистов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Вновь ставим вопрос в данном случае не только перед американскими коллегами, но и всем международным сообществом о беспрецедентном давлении на российские средства массовой информации <…> со стороны Соединенных Штатов Америки", — сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, речь идет в том числе и о требовании к RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Как отметила дипломат, если задать вопрос о попытках вербовки журналистов в Госдепартаменте, "они скажут, что им об этих случаях неизвестно".
Она напомнила, что недавно Россию посетил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. "Мы хотели бы, чтобы он обратил внимание на эту недопустимую ситуацию и сделал соответствующие выводы", — добавила представитель МИД.
Недавно Минюст США внес RT America в список иностранных агентов. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что выбор был между регистрацией в качестве иноагента и уголовным делом, и поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".