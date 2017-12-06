Сайт "Крым.Реалии" публиковал экстремистские материалы, заявила Поклонская

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Внесенный Минюстом РФ в список иноагентов сайт "Крым.Реалии" распространял информацию экстремистского толка и материалы, оправдывающие деятельность экстремистских и террористических организаций, заявила депутат Наталья Поклонская.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

"В список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента, в том числе вошли "Крым.Реалии", которые я хорошо знаю еще с должности прокурора. И могу сказать на примере сайта "Крым.Реалии", являющегося проектом американского "Радио Свобода", что их работа в информационном пространстве направлена в том числе на распространение информации экстремистского толка и информации, оправдывающей деятельность экстремистских и террористических организаций", — написала Поклонская на своей странице в соцсети "Вконтакте".

По словам депутата, на сайте также публиковались материалы антиконституционного характера, в отношении одного из авторов было возбуждено уголовное дело и вынесен обвинительный приговор.

"Говоря о таких мерах, как внесение издания в список иноагентов, считаю, что это не является лишь зеркальным ответом на очередной акт абсурда по запрету RT, потому что партнеры за рубежом по беспределу… принимают такие решения, не имея на то законных оснований. А наша страна, имея все объективные причины и законные основания с соблюдением требований закона, выносит решения, которые так задевают бдителей "свободы слова" за рубежом", — заключила она.