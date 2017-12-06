"Голос Америки" изучит решение России о внесении в реестр иноагентов

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. "Голос Америки" тщательно изучит решение российских властей о внесении данного СМИ в реестр иностранных агентов, масштаб возможных ограничений на деятельность журналистов пока не известен, заявила РИА Новости директор "Голоса Америки" Аманда Беннетт.
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"Нам известно о решении российских властей внести "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), а также телеканал "Настоящее Время" также в реестр иностранных агентов", — сообщила Беннетт.
По ее словам, министерство юстиции России дало понять, что за этим шагом последуют еще большие "ограничения" на работу "Голоса Америки" в России, при этом масштаб этих ограничений "пока не известен".
"Мы тщательно изучим все сообщения от министерства (юстиции РФ) и других официальных российских ведомств. В то же время мы по-прежнему намерены продолжать служить надежным и авторитетным источником новостей для нашей русскоязычной аудитории", — отметила она.
Предлагается "установить запрет на посещение Госдумы представителями средств массовой информации США, признанных иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента".
Кроме того, в постановлении содержится положение о том, что Госдума, в случае одобрения документа, предложит заксобраниям регионов в рамках своих полномочий принять аналогичные решения.
Постановление о запрет на вход в Госдуму СМИ-иностранным агентов вступит в силу с момента принятия и подписания его председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.
Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.