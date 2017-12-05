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Медиавойны
Медиавойны

СМИ-иноагентам в России не грозят значительные ограничения, заявил эксперт

14:4605.12.2017
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкШтаб-квартира радиостанции Голос Америки в Вашингтоне. Архивное фотоШтаб-квартира радиостанции Голос Америки в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Признанные иностранными агентами в РФ средства массовой информации будут работать по-прежнему, с незначительными ограничениями, проблемы может повлечь присвоение статуса иноагента не в России, а в США, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девять СМИ признаны иноагентами в России

Минюст РФ во вторник включил в список иноагентов девять СМИ: "Голос Америки", телеканал "Настоящее Время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

По мнению Аграновского, какие-то ограничения деятельности данных СМИ могут последовать, но незначительные. При этом, по словам эксперта, исходя из практики, на работе данных СМИ это не скажется, а целевая аудитория будет "только больше их уважать" за статус иноагента.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян припомнила Госдепу "идеалы транспарентности"
"Ничего абсолютно им (СМИ-иноагентам) не грозит. По нашим законам, по нашей практике, они как работали, так и будут работать. Более того, не сочтите, что это шутка, но зная аудиторию радио "Свобода, еще некоторых таких средств массовой информации, их аудитория будет только рада, что их признали иностранными агентами, потому что для них это скорее достоинство, чем недостаток", — сказал Аграновский.

По мнению Аграновского, настоящие проблемы может повлечь присвоение статуса иноагента не в России, а в США.

"У нас все-таки, как ни странно, США — это более тоталитарное государство, чем сегодняшняя Россия… И США и Советский Союз сформировались в эпоху холодной войны, и мы от этого мышления уже во многом ушли. А они как были там, так и остались. Поэтому там признание иностранным агентом действительно может повлечь для средств массовой информации и особенно людей, которые там работают, проблемы", — считает эксперт.

Согласно закону о статусе иностранного агента для СМИ, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль
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Медиавойны
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
un.m2011
да уж... , введите ограничения , но постарайтесь уж им сколько-нибудь не навредить , а уж если что ? так уж и извинитесь перед ними ... . мда... . ввели ограничения , уж лучше-бы не позорились...
15:11
05.12.2017
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Peter Wert
Это не ответ, а прогиб... могли б не позориться...Всё стесняемся...
15:18
05.12.2017
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