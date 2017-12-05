СМИ-иноагентам в России не грозят значительные ограничения, заявил эксперт

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Признанные иностранными агентами в РФ средства массовой информации будут работать по-прежнему, с незначительными ограничениями, проблемы может повлечь присвоение статуса иноагента не в России, а в США, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Минюст РФ во вторник включил в список иноагентов девять СМИ: "Голос Америки", телеканал "Настоящее Время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".
По мнению Аграновского, какие-то ограничения деятельности данных СМИ могут последовать, но незначительные. При этом, по словам эксперта, исходя из практики, на работе данных СМИ это не скажется, а целевая аудитория будет "только больше их уважать" за статус иноагента.
По мнению Аграновского, настоящие проблемы может повлечь присвоение статуса иноагента не в России, а в США.
"У нас все-таки, как ни странно, США — это более тоталитарное государство, чем сегодняшняя Россия… И США и Советский Союз сформировались в эпоху холодной войны, и мы от этого мышления уже во многом ушли. А они как были там, так и остались. Поэтому там признание иностранным агентом действительно может повлечь для средств массовой информации и особенно людей, которые там работают, проблемы", — считает эксперт.
Согласно закону о статусе иностранного агента для СМИ, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).