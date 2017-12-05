СМИ-иноагентам в России не грозят значительные ограничения, заявил эксперт

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Признанные иностранными агентами в РФ средства массовой информации будут работать по-прежнему, с незначительными ограничениями, проблемы может повлечь присвоение статуса иноагента не в России, а в США, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Минюст РФ во вторник включил в список иноагентов девять СМИ: "Голос Америки", телеканал "Настоящее Время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

По мнению Аграновского, какие-то ограничения деятельности данных СМИ могут последовать, но незначительные. При этом, по словам эксперта, исходя из практики, на работе данных СМИ это не скажется, а целевая аудитория будет "только больше их уважать" за статус иноагента.

"Ничего абсолютно им (СМИ-иноагентам) не грозит. По нашим законам, по нашей практике, они как работали, так и будут работать. Более того, не сочтите, что это шутка, но зная аудиторию радио "Свобода, еще некоторых таких средств массовой информации, их аудитория будет только рада, что их признали иностранными агентами, потому что для них это скорее достоинство, чем недостаток", — сказал Аграновский.

По мнению Аграновского, настоящие проблемы может повлечь присвоение статуса иноагента не в России, а в США.

"У нас все-таки, как ни странно, США — это более тоталитарное государство, чем сегодняшняя Россия… И США и Советский Союз сформировались в эпоху холодной войны, и мы от этого мышления уже во многом ушли. А они как были там, так и остались. Поэтому там признание иностранным агентом действительно может повлечь для средств массовой информации и особенно людей, которые там работают, проблемы", — считает эксперт.

Согласно закону о статусе иностранного агента для СМИ, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).