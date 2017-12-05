СМИ, включенным в список иноагентов, запретят вход в Госдуму

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. СМИ, включённым Минюстом в список иностранных агентов, будет запрещен вход в Госдуму, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Валерий Иванов.

"Если они (СМИ — ред.) признаны иностранным агентом, тогда да", — сказал РИА Новости депутат, отвечая на вопрос, будет ли запрещен проход в Госдуму СМИ, включённым в список иностранных агентов.

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время.

Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

В понедельник комитет по регламенту поддержал проект постановления, согласно которому будет запрещён вход в Госдуму СМИ США, признанным иностранными агентами. Совет Госдумы во вторник обсудить текст постановления, в среду он будет рассмотрен на пленарном заседании.