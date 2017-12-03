В Киеве неизвестные в военной форме заблокировали телеканал NewsOne

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Здание NewsOne в Киеве заблокировано неизвестными в военной форме, которые готовят провокации, сообщается на сайте украинского телеканала.

Прибывшие к зданию телеканала люди назвали себя активистами, но какую-либо иную информацию сообщить отказались. Они перегородили въезд в офис колючей проволокой. К зданию также приехал грузовик с мешками с неизвестным содержимым.

"Журналисты просят правоохранительные органы обратить внимание на происшествие", — говорится в сообщении NewsOne. По предположению редакции телеканала, инцидент связан с тем, что NewsOne единственный вел трансляцию "марша за импичмент", организованного в Киеве сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Депутат Рады Евгений Мураев позднее заявил, что за блокированием здания телеканала стоят люди националиста Дмитрия Корчинского. Сам Корчинский на своей странице в Facebook назвал NewsOne "пророссийским". NewsOne — один из немногих украинских телеканалов, не контролируемый властями страны.

В воскресенье в Киеве прошел митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко, организованный бывшим главой Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. По данным полиции, в мероприятии участвовали около 2,5 тысячи человек.