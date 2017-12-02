Пушков рассказал, кого коснется запрет аккредитации в Совфеде и Госдуме

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Запрет на аккредитацию в Совете Федерации и Госдуме коснется только тех американских СМИ, которые уже получили от Минюста уведомления о возможности признания их иноагентами, заявил РИА Новости председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Сейчас обе палаты российского парламента рассматривают возможность запретить всем американским СМИ посещать Госдуму и Совет Федерации в ответ на лишение аккредитации журналистов RT в конгрессе США.

Пушков напомнил, что Минюст направил уведомления девяти американским СМИ, в том числе "Радио "Свобода", "Голосу Америки" и телеканалу "Настоящее время".

По словам сенатора, было бы правильно дополнить их регистрацию как иноагентов отказом в аккредитации в Госдуме и Совфеде.

"Это было бы зеркальным ответом, который мы и обещали американской стороне", — сказал Пушков, отметив, что такие меры не затронут СМИ тех государств, которые не чинят препятствий российским медиа.