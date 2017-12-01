Информационная война продолжается: Госдума не пустит к себе СМИ США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Скандал с лишением аккредитации журналистов RT в американском конгрессе в пятницу получил новый виток развития: в Госдуме заявили, что рассмотрят и примут проект постановления о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. Под запрет может попасть 21 СМИ из США, аккредитованное в МИД РФ.
Позже член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов заявил, что Совет Федерации поддержит запрет на аккредитацию СМИ США, ограничения могут быть введены в середине декабря; эти меры коснутся также СМИ с частично американским участием.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль с пониманием отнесся к предложениям депутатов Госдумы запретить посещение нижней палаты парламента американским СМИ, так как в США "пышным цветом" расцветают вопиющие нападки на иностранных журналистов, в частности, на российских.
Парламент
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) отметил, что техническая сторона вопроса еще будет обсуждаться, но в любом случае фракция поддержит соответствующее постановление Думы, поскольку такое решение давно назрело.
В "Справедливой России" также заявили, что проголосуют за решение о лишении аккредитации. В частности, первый зампред думской фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов заявил, что если говорить о зеркальном ответе на действия американцев, то он не совсем неадекватный, "потому что влияние RT и CNN, например, совершенно несопоставимы на российскую и американскую аудитории".
Замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко отметил, что вопрос об американских СМИ следует всесторонне обсудить. При этом политик подчеркнул, что RT грубо и цинично выдавливают из американского медиапространства за то, что "компания предоставляла трибуну тем американским же гражданам, кто не мог пробиться в эфир национальных телеканалов".
В ЛДПР заметили, что было бы неправильно лишать аккредитации все американские СМИ, так как тогда журналисты не смогут доносить позицию парламента РФ до США.
"Я не знаю, насколько это правильный и необходимый ход, чего мы этим добьемся? Если мы хотим лишить аккредитации, например, CNN, то мне кажется это ошибкой, потому что это единственная возможность, чтобы в Америке слышали хоть какой-то русский голос из нашего парламента", — заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Игорь Лебедев, отметив, что к решению подобных вопросов следует подходить более внимательно.
Профессиональное сообщество
"Насколько это оправдано? Опять-таки здесь, наверное, надо отталкиваться от того, о чем мы говорили не раз — изначально вся эта вакханалия, вся эта истерия вокруг объявления наших СМИ иностранными агентами по этому акту FARA ни к чему хорошему бы не могла привести", — сказал секретарь СЖР.
Он отметил, что "никто не скажет, что эта ситуация кого-то радует". СЖР и Международная федерация журналистов предпринимают все возможные меры, "чтобы эта эскалация остановилась". "Но, к сожалению, гарантировать, что это произойдет, никто не может", — констатировал Шафир.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также заявил, что лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США показывает, что регистрация в качестве "иноагента" напрямую воздействует на свободу СМИ. Такое законодательство, по его словам, будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые применяют такие законы.
"Непосредственный допуск в Государственную думу для большинства западных журналистов не является критичным, у них есть способы получения вполне законной информации о том, что происходит в Государственной думе, не будучи там аккредитованными", — пояснил Щедров.
Правозащитники
По мнению главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, решение об ответных мерах должно принимать правительство, а не парламент.
Глава СПЧ предостерег Госдуму от нарушения 48 статьи закона о СМИ, которая содержит исчерпывающие основания для лишения аккредитации. Федотов напомнил, что Госдума в 1997 году уже совершила подобную ошибку в отношении корреспондентов телекомпании ОРТ, и тогда Верховный суд РФ признал ее постановление недействительным. При этом правозащитник назвал адекватной мерой лишение аккредитации американских СМИ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос журналистов о том, являются ли адекватными предложения Госдумы, заявила, что эти меры не исправят ситуацию с притеснением российских СМИ в США. "Запрет нашей телекомпании RT в США — это посягательство на свободу мысли и свободу слова, и вряд ли адекватные меры исправят эту ситуацию", — сказала она.
Омбудсмен уточнила, что Минюст должен четко определить условия данных действий и не отзывать аккредитацию у СМИ, несущих пользу обществу.
Эксперты
Зеркальный ответ Москвы, по мнению доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексея Фененко, станет болезненным для Вашингтона.
"Потому что США — это страна, которая считает себя мировым гегемоном. Сам принцип, что кто-то смеет их ограничить, для них уже болезнен и нетерпим. Для них, конечно, болезненно, что кто-то вообще смеет давать им адекватный ответ и как-то их ограничить. Это демонстрация ограниченности их лидерства, что само по себе неприятно для них", — сказал он, отметив, что конфронтация между Москвой и Вашингтоном не прекратится, и к этому надо быть готовыми.
Просчитывать ситуацию и работать на опережение призвал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, по мнению которого, российские зеркальные меры запоздали.
"Мы должны были гораздо раньше реагировать, но мы не работаем на опережение", — отметил он.
Эксперт рассказал, что еще одной угрозой является подготовленный в США законопроект, который предусматривает запрет на распространение контента, созданного при участии правительства России, американскими спутниковыми и кабельными компаниями. "Это значит, что если, например, завтра наша телекомпания получит одну десятую от Минкульта России на фильм о Федоре Шаляпине, то мы не сможем показать этот фильм в Штатах. Просто идет в худших традициях охота на ведьм", — сказал Малькевич.