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Информационная война продолжается: Госдума не пустит к себе СМИ США

18:4601.12.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фотоДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Скандал с лишением аккредитации журналистов RT в американском конгрессе в пятницу получил новый виток развития: в Госдуме заявили, что рассмотрят и примут проект постановления о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. Под запрет может попасть 21 СМИ из США, аккредитованное в МИД РФ.

Офис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член СЖР назвал зеркальным запрет на аккредитацию СМИ США в Госдуме

Позже член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов заявил, что Совет Федерации поддержит запрет на аккредитацию СМИ США, ограничения могут быть введены в середине декабря; эти меры коснутся также СМИ с частично американским участием.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль с пониманием отнесся к предложениям депутатов Госдумы запретить посещение нижней палаты парламента американским СМИ, так как в США "пышным цветом" расцветают вопиющие нападки на иностранных журналистов, в частности, на российских.

Парламент

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) отметил, что техническая сторона вопроса еще будет обсуждаться, но в любом случае фракция поддержит соответствующее постановление Думы, поскольку такое решение давно назрело.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Подход России в лишении аккредитации СМИ США оправдан, заявили в Госдуме

В "Справедливой России" также заявили, что проголосуют за решение о лишении аккредитации. В частности, первый зампред думской фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов заявил, что если говорить о зеркальном ответе на действия американцев, то он не совсем неадекватный, "потому что влияние RT и CNN, например, совершенно несопоставимы на российскую и американскую аудитории".

Замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко отметил, что вопрос об американских СМИ следует всесторонне обсудить. При этом политик подчеркнул, что RT грубо и цинично выдавливают из американского медиапространства за то, что "компания предоставляла трибуну тем американским же гражданам, кто не мог пробиться в эфир национальных телеканалов".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Адекватные меры не повлияют на притеснение СМИ в США, считает Москалькова
История с RT, по его словам, опасная, прежде всего для самого американского общества: "шаг за шагом оно отказывается от тех ценностей, которые провозглашали еще отцы-основатели американской нации".

В ЛДПР заметили, что было бы неправильно лишать аккредитации все американские СМИ, так как тогда журналисты не смогут доносить позицию парламента РФ до США.

"Я не знаю, насколько это правильный и необходимый ход, чего мы этим добьемся? Если мы хотим лишить аккредитации, например, CNN, то мне кажется это ошибкой, потому что это единственная возможность, чтобы в Америке слышали хоть какой-то русский голос из нашего парламента", — заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Игорь Лебедев, отметив, что к решению подобных вопросов следует подходить более внимательно.

Профессиональное сообщество

Андрей Климов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Климов рассказал об ответе на притеснения российских СМИ в США
Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир считает, что лишение аккредитации американских СМИ в Госдуме является абсолютно зеркальным ответом на действия США в отношении RT, которое не противоречит закону о средствах массовой информации. Он пояснил, что, согласно 55 статье закона о СМИ, на зарубежных корреспондентов, работающих в России, могут распространяться аналогичные меры, которые приняты в отношении российских журналистов, работающих в их странах.

"Насколько это оправдано? Опять-таки здесь, наверное, надо отталкиваться от того, о чем мы говорили не раз — изначально вся эта вакханалия, вся эта истерия вокруг объявления наших СМИ иностранными агентами по этому акту FARA ни к чему хорошему бы не могла привести", — сказал секретарь СЖР.

Он отметил, что "никто не скажет, что эта ситуация кого-то радует". СЖР и Международная федерация журналистов предпринимают все возможные меры, "чтобы эта эскалация остановилась". "Но, к сожалению, гарантировать, что это произойдет, никто не может", — констатировал Шафир.

Председатель СПЧ Михаил Федотов на заседании совета. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава СПЧ прокомментировал лишение американских СМИ аккредитации в Госдуме
Ранее президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут, представляющей около 500 тысяч журналистов из более чем 100 стран, сравнил лишение журналистов RT аккредитации с проявлением "скрытой цензуры". По его мнению, лишив российский канал аккредитации, исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при конгрессе США действовал "как инструмент политики" президента Дональда Трампа, и, в частности, его враждебного отношения к отдельным российским СМИ, "а не как независимый орган".

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также заявил, что лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США показывает, что регистрация в качестве "иноагента" напрямую воздействует на свободу СМИ. Такое законодательство, по его словам, будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые применяют такие законы.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В России могут запретить американским СМИ посещать Госдуму
Бывший исполняющий обязанности главы московского бюро агентства Рейтер, руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров, в свою очередь, отметил, что запрет посещать Государственную думу и Совет Федерации РФ американскими журналистами не окажет значительного влияния на их работу.

"Непосредственный допуск в Государственную думу для большинства западных журналистов не является критичным, у них есть способы получения вполне законной информации о том, что происходит в Государственной думе, не будучи там аккредитованными", — пояснил Щедров.

Правозащитники

По мнению главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, решение об ответных мерах должно принимать правительство, а не парламент.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума может закрыть вход для журналистов 20 американских СМИ
"Я бы считал правильным эту меру применять по закону, а не по велению души. Потому что соответствующее ограничение в аккредитации может быть введено только правительством на основании статьи 55 закона о СМИ", — сказал он.

Глава СПЧ предостерег Госдуму от нарушения 48 статьи закона о СМИ, которая содержит исчерпывающие основания для лишения аккредитации. Федотов напомнил, что Госдума в 1997 году уже совершила подобную ошибку в отношении корреспондентов телекомпании ОРТ, и тогда Верховный суд РФ признал ее постановление недействительным. При этом правозащитник назвал адекватной мерой лишение аккредитации американских СМИ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос журналистов о том, являются ли адекватными предложения Госдумы, заявила, что эти меры не исправят ситуацию с притеснением российских СМИ в США. "Запрет нашей телекомпании RT в США — это посягательство на свободу мысли и свободу слова, и вряд ли адекватные меры исправят эту ситуацию", — сказала она.

Омбудсмен уточнила, что Минюст должен четко определить условия данных действий и не отзывать аккредитацию у СМИ, несущих пользу обществу.

Эксперты

Зеркальный ответ Москвы, по мнению доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексея Фененко, станет болезненным для Вашингтона.

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперт оценил решение о запрете входа в Госдуму американским СМИ
Он пояснил, что, несмотря на не очень большое количество американских СМИ в РФ, это будет чувствительный удар.

"Потому что США — это страна, которая считает себя мировым гегемоном. Сам принцип, что кто-то смеет их ограничить, для них уже болезнен и нетерпим. Для них, конечно, болезненно, что кто-то вообще смеет давать им адекватный ответ и как-то их ограничить. Это демонстрация ограниченности их лидерства, что само по себе неприятно для них", — сказал он, отметив, что конфронтация между Москвой и Вашингтоном не прекратится, и к этому надо быть готовыми.

Просчитывать ситуацию и работать на опережение призвал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, по мнению которого, российские зеркальные меры запоздали.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Главное – детали". Эксперт о запрете американским СМИ посещать Госдуму

"Мы должны были гораздо раньше реагировать, но мы не работаем на опережение", — отметил он.

Эксперт рассказал, что еще одной угрозой является подготовленный в США законопроект, который предусматривает запрет на распространение контента, созданного при участии правительства России, американскими спутниковыми и кабельными компаниями. "Это значит, что если, например, завтра наша телекомпания получит одну десятую от Минкульта России на фильм о Федоре Шаляпине, то мы не сможем показать этот фильм в Штатах. Просто идет в худших традициях охота на ведьм", — сказал Малькевич.

Из надежного источника
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Из надежного источника
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