Захарова прокомментировала лишение аккредитации RT словами из песни Адель

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей США лишить журналистов RT аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента словами из песни певицы Адель.

Захарова на странице в Facebook привела следующую строчку из песни: "Вы уже и забыли, каково это, когда мир не у ваших ног", адресуя ее, видимо, властям США.

Ранее глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова рассказала, что Госдума примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Как сообщил РИА Новости член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов, запрет поддержит и Совет Федерации, ограничения могут быть введены в середине декабря.

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.