Захарова прокомментировала лишение аккредитации RT словами из песни Адель

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей США лишить журналистов RT аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента словами из песни певицы Адель.
Захарова на странице в Facebook привела следующую строчку из песни: "Вы уже и забыли, каково это, когда мир не у ваших ног", адресуя ее, видимо, властям США.
Ранее глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова рассказала, что Госдума примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Как сообщил РИА Новости член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов, запрет поддержит и Совет Федерации, ограничения могут быть введены в середине декабря.
Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.