МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Для американских журналистов возможность посещать Госдуму и Совет Федерации полезна, но лишение аккредитации будет некритичным, считают нынешние и бывшие сотрудники западных СМИ, опрошенные РИА Новости.

В пятницу стало известно, что российский парламент может запретить вход всем американским СМИ. Это станет ответом на решение США лишить журналистов RT аккредитации в американском конгрессе.

Всего, по данным, которые приводятся на сайте МИД РФ, в России аккредитовано 21 средство массовой информации из США. Среди них агентства Bloomberg, Associated Press и Platts, газеты New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Washington Times, Christian Science Monitor. Из американских телеканалов при МИД РФ аккредитованы CNN, CBS, ABC, HBO, из радиостанций – "Голос Америки", радио "Свобода", National Public Radio. Аккредитацию в РФ также имеют американские журналы Newsweek, Atlantic, Hollywood Reporter, Orthodox Word, Road To Emmaus, фотоагентство VII Photo Agency.

"Было интересно и полезно"

Аккредитация в Госдуме полезна для работы, лишение доступа в нижнюю палату российского парламента создаст неудобства, заявил РИА Новости директор представительства Washington Post в России Дэвид Филипов.

"Я ходил в Государственную думу. Когда, например, были дебаты по поводу (сноса) пятиэтажек. Тогда это было интересно и полезно — общаешься с депутатами закулисно. Они, конечно, тоже выходят на улицу, можно с ними встречаться, но удобно, когда они собраны в одном месте и ты можешь пройти без разрешения. Конечно, это полезно", — признал он.

Филипов отметил, что сейчас иностранные СМИ находятся в привилегированном положении по сравнению с российскими, потому что иностранным журналистам для прохода в Госдуму и Совет Федерации достаточно общей аккредитации МИД. Россиянам же нужна специальная аккредитация для работы в парламенте – ежегодная или разовая.

"Конечно, мы получаем от этого пользу, и мы благодарны органам власти за то, что они нам предоставляют такую возможность", — сказал шеф бюро Washington Post.

Теперь американским СМИ придется подчиниться решению Госдумы. "Это, конечно, решение Госдумы и их право. Мы будем, конечно, соблюдать это решение… будем соблюдать закон. Мы здесь в гостях, в конце концов", — сказал Филипов.

По его словам, теперь бюро Washington Post будет писать про работу Госдумы, основываясь на сообщениях российских информагентств.

Филипов добавил, что газета подготовит заметку об этом решении Госдумы. "Я не собираюсь никого провоцировать, но, конечно, мы сделаем материал… Мы к этому относимся, как относимся ко всем новостям России. Если это самая главная новость в этот день, конечно, мы напишем статью", — рассказал журналист. По его словам, кто-то из журналистов газеты, скорее всего, будет и на заседании Госдумы по этому поводу.

Запрет не критичен

Бывший исполняющий обязанности главы московского бюро агентства Рейтер, руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров считает, что запрет посещать ГД и Совфед не окажет значительного влияния на работу американских журналистов, поскольку непосредственный доступ в Госдуму не является критичным для западных СМИ.

"Непосредственный допуск в Государственную думу для большинства западных журналистов не является критичным, у них есть способы получения вполне законной информации о том, что происходит в Государственной думе, не будучи там аккредитованными", — заявил Щедров РИА Новости.

Ответ на действия США

Ранее глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова рассказала, что Госдума примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Как сообщил РИА Новости член международного комитета верхней палаты Олег Морозов, запрет поддержит и Совет Федерации, ограничения могут быть введены в середине декабря.

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.