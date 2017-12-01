Симоньян рассказала о жалобах мировых лидеров Путину на российское ТВ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о жалобах мировых лидеров Владимиру Путину на российское ТВ.

По ее словам, некоторые лидеры "запоем смотрят российское телевидение и страшно на него обижаются", а потом звонят с жалобами президенту.

"Им кажется, если какой-нибудь эксперт где-нибудь у Соловьева сказал про их страну все, что он о ней думает, то это лично (гендиректор ВГТРК Олег — Прим. ред.) Добродеев велел этому эксперту так сказать. Или даже лично Путин", — написала она в Telegram-канале.

При этом, как ранее отмечала Симоньян, консенсус СМИ в Соединенных Штатах "несоизмеримо более железобетонный", чем в России.

"Вы не представляете, сколько жалуются на меня. То мы антисемиты, то, наоборот, сионисты, то не любим одну страну, то слишком любим другую, с которой первая поссорилась. А на самом деле, мы любим всех. Бодро и нежно", — продолжила она.

В последнее время США проводят полиитику жесткого давления на российские СМИ. Так, американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator. Также конгресс устроил разбирательство по поводу возможного "влияния RT на президентские выборы".

После регистрации телеканала в качестве иностранного агента журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Также Госдума рассмотрит постановление о запрете посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ.