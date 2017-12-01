В России могут запретить американским СМИ посещать Госдуму

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдуме рассмотрят предложение о запрете посещения нижней палаты журналистами американских СМИ. Такое решение приняли в ответ на лишение RT аккредитации в конгрессе США.

"Мы своим решением, вынося это на рассмотрение Совета Госдумы и на заседание пленарное, с одной стороны, высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации", — пояснила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

В понедельник проект постановления рассмотрит комитет по регламенту, во вторник его обсудит Совет Госдумы, а в среду его вынесут на пленарное заседание нижней палаты.

Она подчеркнула, что ГД также обратится к заксобраниям регионов, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение.

Позднее Законодательное собрание Свердловской области заявило о готовности рассмотреть вопрос о лишении аккредитации американских СМИ. С подобной инициативой также выступило заксобрание Приморского края.

По словам Савастьяновой, решение вступит в силу после принятия на следующей недели. Она добавила, что ограничения могут коснуться 20 американских СМИ.

Сейчас иностранные журналисты получают аккредитацию в МИД, что дает им право на свободный доступ в парламент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к предложению депутатов. Он добавил, что решение Вашингтона по RT — это "нарушение мировой практики свободы слова".

Поддержка Совфеда

В Совете Федерации положительно оценили инициативу Госдумы. Сенатор Игорь Морозов заявил, что верхняя палата парламента поддержит запрет на аккредитацию вне зависимости от источника их финансирования.

По его словам, все СМИ США в своей редакционной политике проводят "линию Госдепа в отношении России".

"Запрет на проход в здание коснется СМИ не только с полным, но и частичным американским участием", — сказал сенатор.

Аккуратный подход

Эти ограничения могут ввести в середине декабря, когда сенаторы соберутся на заседании комитетов верхней палаты, отметил он.

В свою очередь, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что лишать аккредитации в Госдуме все американские СМИ неправильно. Он считает, что в этом случае журналисты не смогут доносить позицию российского парламента до США.

"Надо более внимательно подходить к решению подобных вопросов, ведь мы выступали за сотрудничество и диалог, за то, чтобы наш голос слышали", — добавил он.

Как считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, адекватные меры не исправят ситуацию с притеснением российских СМИ в США.

"Запрет нашей телекомпании RT в США — это посягательство на свободу мысли и свободу слова, и вряд ли адекватные меры исправят эту ситуацию", — заявила она

По ее словам, Минюст должен четко определить условия таких действий и не отзывать аккредитацию у СМИ, несущих пользу обществу.

Депутат Михаил Емельянов также поддержал ограничительные меры и заявил, что широкий подход России в лишении аккредитации американских СМИ оправдан.

"Если такое решение будет вынесено, мы его поддержим хотя бы потому, что мы много говорим о зеркальном ответе на действия американцев, но зеркальный ответ неадекватный, потому что влияние RT и CNN, например, совершенно несопоставимы на российскую и американскую аудитории", — заявил РИА Новости Емельянов.

Он напомнил, что RT вещает на английском — родном для американцев языке.

"Надо иметь в виду, что если RT в США является единственным каналом, представляющим альтернативную точку зрения, то в России представлен широкий спектр проамериканских СМИ", — добавил парламентарий.

Адекватный и болезненный ответ

Как заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко, решение о запрете входа в Госдуму американским СМИ станет "чувствительным ударом" для Вашингтона.

"Удар чувствительный, потому что США — это страна, которая считает себя мировым гегемоном. Сам принцип, что кто-то смеет их ограничить, для них уже болезнен и нетерпим", — считает политолог.

При этом эксперт уверен, что на этом конфронтация между Москвой и Вашингтоном не прекратится.

"Американцы, почувствовав, что Россия может ответить, в следующий раз будут осторожнее", — заключил собеседник агентства.

Притеснение российских СМИ в США

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иноагента.

Лишение аккредитации стало продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Ранее американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator.

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.