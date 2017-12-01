В России могут запретить американским СМИ посещать Госдуму

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдуме рассмотрят предложение о запрете посещения нижней палаты журналистами американских СМИ. Такое решение приняли в ответ на лишение RT аккредитации в конгрессе США.
В понедельник проект постановления рассмотрит комитет по регламенту, во вторник его обсудит Совет Госдумы, а в среду его вынесут на пленарное заседание нижней палаты.
Она подчеркнула, что ГД также обратится к заксобраниям регионов, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение.
Позднее Законодательное собрание Свердловской области заявило о готовности рассмотреть вопрос о лишении аккредитации американских СМИ. С подобной инициативой также выступило заксобрание Приморского края.
По словам Савастьяновой, решение вступит в силу после принятия на следующей недели. Она добавила, что ограничения могут коснуться 20 американских СМИ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к предложению депутатов. Он добавил, что решение Вашингтона по RT — это "нарушение мировой практики свободы слова".
Поддержка Совфеда
В Совете Федерации положительно оценили инициативу Госдумы. Сенатор Игорь Морозов заявил, что верхняя палата парламента поддержит запрет на аккредитацию вне зависимости от источника их финансирования.
По его словам, все СМИ США в своей редакционной политике проводят "линию Госдепа в отношении России".
"Запрет на проход в здание коснется СМИ не только с полным, но и частичным американским участием", — сказал сенатор.
Аккуратный подход
В свою очередь, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что лишать аккредитации в Госдуме все американские СМИ неправильно. Он считает, что в этом случае журналисты не смогут доносить позицию российского парламента до США.
"Надо более внимательно подходить к решению подобных вопросов, ведь мы выступали за сотрудничество и диалог, за то, чтобы наш голос слышали", — добавил он.
Как считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, адекватные меры не исправят ситуацию с притеснением российских СМИ в США.
"Запрет нашей телекомпании RT в США — это посягательство на свободу мысли и свободу слова, и вряд ли адекватные меры исправят эту ситуацию", — заявила она
Депутат Михаил Емельянов также поддержал ограничительные меры и заявил, что широкий подход России в лишении аккредитации американских СМИ оправдан.
"Если такое решение будет вынесено, мы его поддержим хотя бы потому, что мы много говорим о зеркальном ответе на действия американцев, но зеркальный ответ неадекватный, потому что влияние RT и CNN, например, совершенно несопоставимы на российскую и американскую аудитории", — заявил РИА Новости Емельянов.
Он напомнил, что RT вещает на английском — родном для американцев языке.
"Надо иметь в виду, что если RT в США является единственным каналом, представляющим альтернативную точку зрения, то в России представлен широкий спектр проамериканских СМИ", — добавил парламентарий.
Адекватный и болезненный ответ
"Удар чувствительный, потому что США — это страна, которая считает себя мировым гегемоном. Сам принцип, что кто-то смеет их ограничить, для них уже болезнен и нетерпим", — считает политолог.
При этом эксперт уверен, что на этом конфронтация между Москвой и Вашингтоном не прекратится.
"Американцы, почувствовав, что Россия может ответить, в следующий раз будут осторожнее", — заключил собеседник агентства.
Притеснение российских СМИ в США
Лишение аккредитации стало продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Ранее американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator.
В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.
В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.