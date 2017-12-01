Госдума может закрыть вход для журналистов 20 американских СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдуме предлагают запретить вход в нижнюю палату парламента 20 СМИ США, аккредитованным в МИД РФ, без исключения, заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"Я еще раз могу повторить… мы предлагаем все средства массовой информации, всех журналистов, которые представляют СМИ США", — сказала РИА Новости Савастьянова, отвечая на вопрос, всем ли 20 американским СМИ, аккредитованным в МИД РФ, будет запрещен вход в Госдуму.

Отвечая на вопрос, будут ли для каких-либо американских СМИ исключения, она сказала: "А почему должны быть исключения?".

При этом глава комитета отметила, что это решение будет принято на следующей неделе.

Госдума на следующей неделе может принять постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ в ответ на действия США в отношении российских журналистов. Кроме того, Госдума также намерена обратиться к заксобраниям регионов, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение. Савастьянова ранее подчеркнула, что такие шаги являются ответной меры на действия США в отношении российских журналистов.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.