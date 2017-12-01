Песков прокомментировал предложения ГД по запрету доступа американским СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Кремль с пониманием отнесся к предложениям депутатов Госдумы РФ запретить посещение нижней палаты парламента американским СМИ: в США "пышным цветом" расцветают вопиющие нападки на иностранные СМИ, в частности, российские, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы относимся с полным пониманием",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу высказаться о соответствующих заявлениях из нижней палаты российского парламента. За более подробной информацией о том, доступ каких СМИ в Госдуму предлагается ограничить, Песков рекомендовал обратиться в этот законодательный орган, уточнив, что речь идет об американских медиа.

"Конечно, там речь идет об американских СМИ, потому что такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в частности, российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, они, к сожалению, скажем так, расцветают пышным цветом в Соединенных Штатах Америки",- сказал Песков.