Симоньян рассказала, чем Россия отличается от США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. "Маленькая" разница между Москвой и Вашингтоном заключается в том, что Россия не учит весь мир "демократии", заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Симоньян добавила, что противостояние с Россией и Китаем отвечает интересам американского истеблишмента.

"ВПК, военно-промышленный комплекс, продажа оружия, производство оружия, это огромный столп американской экономики. Поэтому эта страна не вылезает из войн. Не потому, что она (Америка — прим.ред.) защищает какие-то эфемерные свободу и демократию, в которые сами не верят", — заявила Симоньян.

Она сказала, что противостояние с США в будущем только усилится, так как для Вашингтона такой подход — это "выверенная, практическая и прагматическая позиция". По ее словам, при таких реалиях России стоит сделать все, чтобы не потерять достоинство.

В ноябре власти США внесли RT в список иностранных агентов, из-за этого телеканал лишился аккредитации в конгрессе.

Россия в ответ на притеснение RT в США приняла закон об иностранных агентах в СМИ. Такой статус могут получить те средства массовой информации, которые финансируются из-за рубежа.