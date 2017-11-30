В МФЖ назвали "скрытой цензурой" лишение RT аккредитации в конгрессе США

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут, представляющей около 500 тысяч журналистов из более чем 100 стран, сравнил с проявлением "скрытой цензуры" лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.

В четверг сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

"Это представляется мне скрытой цензурой. Насколько мне известно, RT Network не было задано вопросов относительно того, как она освещает деятельность конгресса США, и если бы хотя бы один их них был задан, Исполнительному комитету (Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США – ред.) надлежало предоставить RT Network возможность ответить на эти вопросы и обсудить ответы", — сказал Лерут РИА Новости.

По его мнению, лишив RT аккредитации, Исполнительный комитет действовал "как инструмент политики" президента США Дональда Трампа, и, в частности, его враждебного отношения к отдельным российским СМИ, "а не как независимый орган". "Я глубоко сожалею и осуждаю это. Демократии надлежит принимать критику СМИ с альтернативным видением, ожидая при этом от них соблюдения этических правил журналистики", — сказал глава МФЖ.