Директор инфовещания RT America: мы по-честному обсуждали самые важные темы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Телеканал RT всегда вел здоровые дебаты и по-честному обсуждал с законодателями в США самые важные темы, он стал настоящим бельмом на глазу конкурентов, неспособных к этому, заявил директор информационного вещания RT America, член правления международной телевизионной академии "Эмми" Михаил Солодовников.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с лишением телеканала аккредитации в конгрессе США.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

"Мы вели здоровые и сбалансированные дебаты, в то время как у конкурентов формат дебатов стремительно деградировал. Круглый стол на CNN — это болтовня согласных друг с другом контрибьютеров, которым сам канал и платит", — заявил Солодовников, его слова приводятся на сайте RT.

Он отметил, что мейнстримное ТВ превратилось в "театр высокооплачиваемых актёров", в то время как телеканал RT America вырос "в станцию с громкими журналистскими именами, аудиторией и честным подходом к профессии".

По словам Солодовникова, на RT America "по-честному обсуждали с законодателями бюджет, медицинскую, налоговую реформы, кризис вокруг Северной Кореи и прочие очевидные темы". "За последние два года к нам гораздо чаще стали приходить сенаторы и конгрессмены, которых не приглашают на американские федеральные каналы", — добавил он.

"Мы — это бельмо на глазу CNN и MSNBC. Поэтому их сотрудники голосуют единогласно за лишение нас аккредитаций. Иначе невозможно объяснить, почему журналисты могут быть против свободы слова", — также сказал Солодовников.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.