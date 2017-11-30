Володин: ответ на лишение RT аккредитации в США последует в ближайшее время

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Симметричные меры для зеркального ответа на недружественные действия американской стороны последуют в ближайшее время, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это посягательство на основы демократии и мы не будем мириться с таким положением вещей. Поэтому мы рассматриваем варианты симметричных мер для зеркального ответа на недружественные действия американской стороны. Они последуют в ближайшее время" — заявил Володин.

По его словам, лишение RT аккредитации в американском парламенте является "вызовом общим для мира ценностям свободы слова".

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.