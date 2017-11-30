Клинцевич: ответные меры на запрет аккредитации RT должны быть жесткими

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Совету Федерации нужно уже сегодня обратиться в МИД РФ по вопросу аккредитации СМИ США в ответ на дискриминацию RT, меры должны быть жесткими, но не обязательно зеркальными, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы оборонного комитета верхней палаты Франц Клинцевич.

"Реакция России на лишение RT аккредитации в конгрессе США должна быть предельно жесткой и не обязательно зеркальной или симметричной. Надо, наконец, перестать играть в догонялки", — сказал сенатор.

По его мнению, руководству Совета Федерации, комитету по международным делам "нужно как можно быстрее обратиться в МИД с соответствующими предложениями".

"Думаю, что это можно сделать уже сегодня", — отметил Клинцевич.